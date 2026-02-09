◇練習試合 阪神4―8日本ハム（2026年2月8日 名護）

2年目の木下が自己最速を2キロ更新する159キロをマークした。特別ルールで実施された9回裏に登板。先頭今川への2球目、空振りさせた真ん中低めの1球で球場でもテレビでも最速を表示した。3球目も直球で押してバットにかすらせず、三振に切って取った。

「良かったんじゃないですかね。この時期に150キロが出ていたら」

最高気温は11度台。沖縄とは思えない寒さと強風の悪条件に負けず、打者4人に150キロ台を連発した。通算1426安打の西川からも150キロで見逃し三振を奪った。安打は水野に許した中前打のみ。2月上旬という時期を考えれば上々の内容だった。しかし、辛口の自己評価をした。

「コースに決まればっていうところなんですけど、今はまだできない。ゾーン内に強い球を投げてカウントを稼ぐ形でしかまだできないので。やっぱり真っすぐだけじゃ勝負していけない。そこで厳しいところに投げ切れる、そこの球ですね」

目標が高いのは中継ぎの勝ちパターン入りを目指すからに他ならない。昨秋のキャンプでは、「右のリリーフ育成」を掲げる藤川監督から直々にアドバイスを受けた。この日の試合後、その指揮官は期待の右腕をこう評価した。「伊原、木下は2年目できっちりできていると思う。個人の選手としては、今日の段階では…という感じ」。ズバリと言わずに一冬の成長を認めた。

課題は制球力と落ちるボール。それを磨けば、工藤、石黒ら同タイプのライバルよりも一歩前をいける。 （倉世古 洋平）

◇木下 里都（きのした・りと）2001年（平13）1月27日生まれ、福岡県出身の25歳。福岡舞鶴では遊撃手を務め、3年夏は南福岡大会1回戦敗退で甲子園出場なし。福岡大で投手転向。KMGホールディングスでは2年目の24年に都市対抗出場し、同年ドラフト3位で阪神入り。25年は救援で11試合に登板し防御率3.29。1メートル83、90キロ。右投げ右打ち。