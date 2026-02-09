【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧

千葉1区

（立候補者3人）：千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区

-----

上田 敦広：参政党

当）門山 宏哲：自民党

田嶋 要：中道

千葉2区

（立候補者3人）：千葉市花見川区、八千代市

-----

当）小林 鷹之：自民党

白石 ちよ：共産党

佐藤 由美：中道

千葉3区

（立候補者4人）：千葉市緑区、市原市

-----

渡部 公美子：共産党

山本 政幸：参政党

当）松野 博一：自民党

岡島 一正：中道

千葉4区

（立候補者5人）：市川市4区域、船橋市4区域

-----

玉堀 里衣：共産党

当）鹿嶋 祐介：自民党

水沼 秀幸：中道

比）工藤 聖子：参政党

高橋 宏：減ゆ連

千葉5区

（立候補者5人）：市川市5区域、浦安市

-----

比）小林 修平：みらい

当）英利 アルフィヤ：自民党

宮路 純一：参政党

矢崎 堅太郎：中道

比）岡野 純子：国民

千葉6区

（立候補者5人）：松戸市

-----

武藤 雄大：国民

出羽 幹子：参政党

安藤 淳子：中道

浦野 真：共産党

当）渡辺 博道：自民党

千葉7区

（立候補者3人）：野田市、流山市

-----

当）斎藤 健：自民党

林田 章裕：国民

川田 龍平：減ゆ連

千葉8区

（立候補者4人）：柏市

-----

宮本 寛之：参政党

石塚 貞通：維新

当）松本 泉：自民党

本庄 知史：中道

千葉9区

（立候補者4人）：千葉市若葉区、佐倉市、四街道市、八街市

-----

当）田宮 寿人：自民党

奥野 総一郎：中道

前田 裕介：参政党

田沼 隆志：維新

千葉10区

（立候補者3人）：銚子市、成田市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町

-----

田村 理江：共産党

谷田川 元：中道

当）小池 正昭：自民党

千葉11区

（立候補者3人）：茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町

-----

椎名 史明：共産党

当）森 英介：自民党

多ケ谷 亮：中道

千葉12区

（立候補者3人）：館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町

-----

葛原 茂：共産党

当）浜田 靖一：自民党

大薄 裕也：無所属

千葉13区

（立候補者3人）：我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町

-----

宮川 伸：中道

当）松本 尚：自民党

比）中谷 めぐ：参政党

千葉14区

（立候補者4人）：船橋市14区域、習志野市

-----

中村 愛：参政党

当）野田 佳彦：中道

八鎌 健太：共産党

比）長野 春信：自民党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順