【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧

千葉1区

（立候補者3人）：千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区
-----
　　上田　敦広：参政党
当）門山　宏哲：自民党
　　田嶋　要：中道

千葉2区

（立候補者3人）：千葉市花見川区、八千代市
-----
当）小林　鷹之：自民党
　　白石　ちよ：共産党
　　佐藤　由美：中道

千葉3区

（立候補者4人）：千葉市緑区、市原市
-----
　　渡部　公美子：共産党
　　山本　政幸：参政党
当）松野　博一：自民党
　　岡島　一正：中道

千葉4区

（立候補者5人）：市川市4区域、船橋市4区域
-----
　　玉堀　里衣：共産党
当）鹿嶋　祐介：自民党
　　水沼　秀幸：中道
比）工藤　聖子：参政党
　　高橋　宏：減ゆ連

千葉5区

（立候補者5人）：市川市5区域、浦安市
-----
比）小林　修平：みらい
当）英利　アルフィヤ：自民党
　　宮路　純一：参政党
　　矢崎　堅太郎：中道
比）岡野　純子：国民

千葉6区

（立候補者5人）：松戸市
-----
　　武藤　雄大：国民
　　出羽　幹子：参政党
　　安藤　淳子：中道
　　浦野　真：共産党
当）渡辺　博道：自民党

千葉7区

（立候補者3人）：野田市、流山市
-----
当）斎藤　健：自民党
　　林田　章裕：国民
　　川田　龍平：減ゆ連

千葉8区

（立候補者4人）：柏市
-----
　　宮本　寛之：参政党
　　石塚　貞通：維新
当）松本　泉：自民党
　　本庄　知史：中道

千葉9区

（立候補者4人）：千葉市若葉区、佐倉市、四街道市、八街市
-----
当）田宮　寿人：自民党
　　奥野　総一郎：中道
　　前田　裕介：参政党
　　田沼　隆志：維新

千葉10区

（立候補者3人）：銚子市、成田市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町
-----
　　田村　理江：共産党
　　谷田川　元：中道
当）小池　正昭：自民党

千葉11区

（立候補者3人）：茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
-----
　　椎名　史明：共産党
当）森　英介：自民党
　　多ケ谷　亮：中道

千葉12区

（立候補者3人）：館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町
-----
　　葛原　茂：共産党
当）浜田　靖一：自民党
　　大薄　裕也：無所属

千葉13区

（立候補者3人）：我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町
-----
　　宮川　伸：中道
当）松本　尚：自民党
比）中谷　めぐ：参政党

千葉14区

（立候補者4人）：船橋市14区域、習志野市
-----
　　中村　愛：参政党
当）野田　佳彦：中道
　　八鎌　健太：共産党
比）長野　春信：自民党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順