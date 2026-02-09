【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・千葉県（1区〜14区）当選一覧
千葉1区
（立候補者3人）：千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区
-----
上田 敦広：参政党
当）門山 宏哲：自民党
田嶋 要：中道
千葉2区
（立候補者3人）：千葉市花見川区、八千代市
-----
当）小林 鷹之：自民党
白石 ちよ：共産党
佐藤 由美：中道
千葉3区
（立候補者4人）：千葉市緑区、市原市
-----
渡部 公美子：共産党
山本 政幸：参政党
当）松野 博一：自民党
岡島 一正：中道
千葉4区
（立候補者5人）：市川市4区域、船橋市4区域
-----
玉堀 里衣：共産党
当）鹿嶋 祐介：自民党
水沼 秀幸：中道
比）工藤 聖子：参政党
高橋 宏：減ゆ連
千葉5区
（立候補者5人）：市川市5区域、浦安市
-----
比）小林 修平：みらい
当）英利 アルフィヤ：自民党
宮路 純一：参政党
矢崎 堅太郎：中道
比）岡野 純子：国民
千葉6区
（立候補者5人）：松戸市
-----
武藤 雄大：国民
出羽 幹子：参政党
安藤 淳子：中道
浦野 真：共産党
当）渡辺 博道：自民党
千葉7区
（立候補者3人）：野田市、流山市
-----
当）斎藤 健：自民党
林田 章裕：国民
川田 龍平：減ゆ連
千葉8区
（立候補者4人）：柏市
-----
宮本 寛之：参政党
石塚 貞通：維新
当）松本 泉：自民党
本庄 知史：中道
千葉9区
（立候補者4人）：千葉市若葉区、佐倉市、四街道市、八街市
-----
当）田宮 寿人：自民党
奥野 総一郎：中道
前田 裕介：参政党
田沼 隆志：維新
千葉10区
（立候補者3人）：銚子市、成田市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町
-----
田村 理江：共産党
谷田川 元：中道
当）小池 正昭：自民党
千葉11区
（立候補者3人）：茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町
-----
椎名 史明：共産党
当）森 英介：自民党
多ケ谷 亮：中道
千葉12区
（立候補者3人）：館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町
-----
葛原 茂：共産党
当）浜田 靖一：自民党
大薄 裕也：無所属
千葉13区
（立候補者3人）：我孫子市、鎌ケ谷市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町
-----
宮川 伸：中道
当）松本 尚：自民党
比）中谷 めぐ：参政党
千葉14区
（立候補者4人）：船橋市14区域、習志野市
-----
中村 愛：参政党
当）野田 佳彦：中道
八鎌 健太：共産党
比）長野 春信：自民党
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順