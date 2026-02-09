俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。輝かしすぎる経歴に女優のYOU（61）から「なんかイライラしてきた」と“クレーム”が入れられた。

福岡出身の井上は「小、中と生徒会長」をしていたと明かし、ミュージカルとの出会いは、小学校4年生の時に劇団四季のミュージカル「キャッツ」を観たことだと語った。井上は「家族で観に行こうってなって。何の興味もなくて、行ったらドハマりしちゃって。（劇中歌の）『メモリー』に滅茶苦茶感動して、ぶわって泣きそうになって。やりたいって」と語った。

その後、「中学生になって自分でジャズダンススタジオ探して。高校生でクラシックの先生に習い始めて。声楽科のある大学で、ちゃんと勉強した方がいいなと思って東京に出て来た」とし、東京芸大の声楽家に入学。

YOUは「なんか凄くない？」と言い、東京芸大の入学もストレートだったと言われると「なんなの、なんかイライラしてきた。なんか鼻につき始めた…」と語った。さらに「2年生の時にオーディションを受けて、3年生でデビュー」した演目が、ミュージカル「エリザベート」の皇太子ルドルフ役と説明されると「イライラする」と、もうお手上げの様子だった。