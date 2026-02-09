巨人の育成・板東湧梧投手（３０）が８日、１軍から視察に訪れた阿部監督の前で力投した。２軍キャンプで実戦形式のライブＢＰに登板し、体感温度マイナス６度の条件下で岡田、湯浅とそれぞれ４打席ずつ、打者延べ８人に１安打２奪三振とアピール。「やってきたことに挑戦する意味で」とキレのある直球主体で攻め、バッテリーを組んだ小林も「絶対１軍で投げられる。球を操れているし打者を打ち取る技術がすごくある」とうなった。

第１クールから投球フォームを改造中。登板後は「もっとできる」とブルペン直行で８１球を熱投しフォームを固めた。直近２年は１軍登板ゼロ。この日も久保巡回投手コーチとマンツーマンで汗を流し「（トンネルを）抜けていけそうな、殻を破れそうな感じがする」と前を向いた。

阿部監督とは移籍後初対面し、握手の際に「頑張れよ」と激励された。その指揮官も「今いろんなことを改造してもらっているみたいなので、それが良い方向にいってほしい」と常勝ソフトバンクで通算１１４登板を誇る右腕の完全復活を願った。「１軍でも通用するんだぞってところを見せて支配下を勝ち取りたい」と背番号０５０。第３クールも勝負は続く。（堀内 啓太）