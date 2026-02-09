2月9日（月）放送の「なるみ・岡村の過ぎるTV」は、インバウンドで盛り上がり過ぎる大阪の「なんば」を徹底調査！

昨年、訪日外国人の数が過去最多を記録。中でも大阪は、東京に次いで２番目の観光客数を誇るという。そんな大阪でも、特に人気のエリアが「なんば」。街は常にインバウンド観光客であふれているが、彼らは何を目的に訪れ、何を食べ、どう楽しんでいるのか？ その実態を徹底調査する。

©ABCテレビ

ゲストは、なんばで青春時代を過ごしたというベリーグッドマンのRoverとMOCA。Roverはなんと難波中学校を卒業しており、西成出身のMOCAも、自転車でなんばに通っていたとか。そんななんばの街に、外国人観光客は何を求めてやって来るのか？ 彼らの行動をより詳しく探るべく、なんばを旅する外国人観光客＝ナンバリアンに密着し、外国人流「なんばの歩き方」を探る。

©ABCテレビ

１組目のナンバリアンは、アメリカ・コロラド州から来た19歳と20歳の女性２人組。大好きなあるものを買いたいという彼女たちは、専門店を訪ね、アメリカにはない品ぞろえに大興奮！ 続いて登場したのは、ラスベガス在住の男性。日本への移住を検討していて、大阪に滞在しながら物件を探している最中だという。日本語を猛勉強しているという彼を、スタッフは「日本語が上達しそうなある場所」へと案内する。夜はおいしいお店を求めて、なんば楽座の裏のエリア・通称「座裏」へ。楽しそうな雰囲気にひかれ、老舗の大衆居酒屋へ入っていくと、なんとそこはRoverの思い出のお店だったそうで…。さらに、オーストラリア出身のカップルにも同行。ウラなんばではしご酒を満喫し、大阪人と意気投合！？

©ABCテレビ

なるみ・岡村隆史MCの「なるみ・岡村の過ぎるTV」（ABCテレビ）は毎週月曜よる11時17分放送。9日（月）はよる11時20分スタート。TVerでも無料配信。