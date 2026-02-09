俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。輝かしい経歴を持ちながらも挫折を味わった経験と、恩人の存在を明かした。

井上は2000年、東京芸術大学在学中にミュージカル「エリザベート」のオーディションに受かり、デビュー。以後、さまざまな作品に出演。“ミュージカル界のプリンス”と言われる。

大学もストレート入学とあり「挫折ないでしょ？」と聞かれると「あるんです。お芝居の経験がなかった。福岡でも習っていなかった。役が大きくなって、全編主役をやった時に“あれ？全然わからない。役の気持ちも”。どうしていいか技術もないし。周りも“思っていたのと違ったな”ってなってきたなってのもあって。芝居やらなきゃだめだと思ってと語った。

「色々頼んで蜷川幸雄さんのところとか…。行ったら、クソミソに言われて」と、2003年に出演した藤原竜也主演の「ハムレット」で、オフィーリアの兄・レアティーズ役を演じた時を振り返った。

井上は「ダメ出し大嫌い」と言うが、蜷川は「ダメ出しの権化みたい。“セリフを歌っちゃってる”って言われて。“セリフを歌うな、バカやろ―っ”て言われて。毎日行くの怖くて…。二度と僕は、セリフだけのお芝居をやっちゃダメなんだなってその時思いました」と語った。

それでも、「その時に習っていた歌の先生に泣きついて。そうしたら教えてくれたんですよ。“こうやってやってみなさい”って。次の日、蜷川さんにも“ちょっと良くなったな”って言われて。それの繰り返しでなんとか初日を迎えて、なんとか千秋楽までやったんですけど…」と言う。

井上は打ち上げで歌を歌い、それを聞いた蜷川氏が「僕のことを全然知らなかったと思うんです、井上君はこういう人なんだ。次やるときは違った役を振るね。って言われたんですけど。実際振ってくれたんですけど、いくつか。でも怖すぎて。もう、僕は受けられなくて。逃げてたんですよね。」とずっと断っていたという。

だが、「断り続けたし、もう来なくなったし、蜷川さんとはもうご縁がなかったんだなと思っていたんですけど、10年くらいたって、また来たんです。このまま終わるのも…。で、やりますって。準主役、死ぬ気でやって。そうしたら、ダメ出し1個もなかったんです。もう、最高に嬉しかったですね。涙出るくらい」と、2014年の舞台「冬眠する熊に添い寝してごらん」を振り返っていた。