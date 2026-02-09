新守護神が仁王立ちだ！「明治安田J2・J3百年構想リーグ」の第1節が8日に行われ「WEST―A」のJ2新潟は敵地で愛媛に1―0で勝利。J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来、238日ぶりとなる公式戦勝利を手にした。前半3分に幸先良く先制し、押し込まれた後半はGKバウマン（29）が好セーブを連発。次節は15日に敵地で徳島と対戦する。

勝ってサポーターの元へ行くのは、公式戦で実に21試合ぶり。昨夏加入の選手らは初めてだ。敵地に集まった約400人のサポーターの前で肩を組み、チャントを歌いながら共に勝利の味をかみ締める。開幕戦で初勝利を手にした船越優蔵新監督も感謝を口にした。

「多くのサポーターに来てもらって、勝って喜びを分かちあえた。その姿を見られて、本当にうれしい」

布陣は攻撃時に3トップになる4―3―3を採用し、船越監督がテーマに掲げた「プログレッション（前進）」を前半は攻守で発揮した。3分にゲリアの前線へのフィードを中盤で拾い、佐藤の左クロスをモラエスが頭で決め先制。守備でも積極的にプレスに行き、素早く攻撃に転じた。

終始、押し込まれた後半に存在を輝かせたのはJ3相模原から加入したバウマンだ。後半だけで14本のシュートを許すも「DF陣も中を締めて守備していた。間に合わない時が僕の役割。やるべきことができた」と好セーブを連発。J1でワーストの67失点を喫した昨季はシュートが味方に当たって失点する場面も目立ったが、船木は「打たれても体に当たって、勢いが弱まってバウマンのところにいくシーンもあった。最後の局面にこだわることを監督は凄く言う。それをみんなでやれている」と誇った。

J1だった昨年6月15日の横浜M戦以来の公式戦勝利も浮かれることはない。船越監督は「今は勝つことが大事で、勝って修正していく流れが重要」と言い、攻撃のバリエーションやプレスのかけ方など多く見つかった課題も前向きに捉える。

右サイドで献身的な守備を続けた藤原奏主将は「この1勝でみんな自信が付いたと思う。ただ、まだ1勝。過信せずに前に進んでいきたい」と表情を引き締める。9日からの宮崎市での2次キャンプで改善しながら、次の勝利を目指す。（西巻 賢介）

○…今季チーム第1号となる先制弾で貴重な勝ち点3をもたらしたモラエスは「キャンプで積み上げてきたことが出た」と胸を張る。船越監督から要求されていた通り、佐藤の左クロスに対して相手の背後を取って入り、しっかりと合わせた。昨夏の加入後から初めて味わう勝利で「凄く幸せ。去年もずっと願ってきたことだった。幸せな気持ちで寝ることができる」と笑った。