◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子パラレル大回転 予選(大会3日目/現地8日)

7度目のオリンピックに挑んだ竹内智香選手は予選で敗退。日本をけん引してきた42歳に多くの海外選手もねぎらう様子がありました。

竹内選手は2014年のソチ大会で銀メダルを獲得。今シーズン限りでの現役引退を表明して臨んだ今大会、長年日本を引っ張ってきたレジェンドは予選22位。上位16選手が進出する決勝トーナメントへは残れませんでしたが、「心技体すごくいい状態でスタートに立てて楽しめました。私が思い描く最後のレース、引退は悲しいイメージをしていましたが、この日を迎えるのが楽しみで、今日がそれに適した日なんだな」と表情をゆるめ、思いを語りました。

敗退が決まった直後、海外選手たちが竹内選手のもとへ続々と訪れ、ねぎらう様子も。竹内選手は選手が訪れる度に涙を拭います。

「7大会続けたからこそ思うのは、メダル以上に人と出会えたこと、人に恵まれたからこそここまで続けられた。本当に感謝の思いでいっぱい」と涙ぐみ、「7大会目だからこその楽しみ方ができた。本当に“100点満点以上”だと思います」と笑顔で最後を振り返りました。