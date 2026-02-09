ボートレース若松開設73周年記念G1「全日本覇者決定戦」は15日に開幕する。今年の周年は例年以上に豪華なメンバーが集まった。

若松のビッグレースにこの男は欠かせない。今や福岡のエースと呼んでも違和感が全くない西山貴浩（38）。昨年のグランプリファイナリストは今年も瞳がギラギラと輝いている。

30代後半になって選手としての“第1次ピーク“を迎えたかもしれない。今回は初めてディフェンディングチャンピオンとして登場だ。

「連覇は自分しかできないんで、当然狙って行きますよ。若松ではいつもと変わらず、絶対に負けたくないですからね」

若松を走る西山は少し趣が違う。いつもは全面に出す“お笑い”。封印とまではいかなくとも控えめだ。あくまでも本気モードで、自らを追い込むかのような悲壮感さえ漂わせる。絶対に負けたくない。この言葉は重く、力強い。

「グランプリの優勝戦に乗って、さらにそこに行きたい気持ちは強くなりました。そのためには若松周年は絶対に獲りたいです」

年の序盤で賞金を上積みできれば、走りに多少の余裕が生まれる。この時期のG1優勝賞金は効果抜群。連覇が何よりの起爆剤だ。

「仲谷（颯仁）と一緒に頑張ります」と語る。かわいい弟分と結果を出し、2人でグランプリに向かいたい。先の九州地区選ではともに優勝戦に名を連ねた。純地元でも期待大。20日の優勝戦を先頭で駆け抜けた時には、最高の感動と笑いを届けてくれるだろう。