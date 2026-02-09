阪神の春季キャンプ具志川組が8日、第2クール3日目の練習を終えた。この日は糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA、44）が臨時コーチとして指導。ドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）の打撃に熱視線を送るなど、精力的にキャンプ地の中を駆け回った。

以下は平田2軍監督の一問一答。

――糸井嘉男臨時コーチが指導

「この前、宜野座で使っていたピンクの水が入ったバット、どんな感じか使わしてくれよという話をした。持ってきてほしかった。手ぶらで来ちゃあかんわ」

――先日、赤星氏がコーチに

「常にチーム、選手のことを気にしてくれるし、毎年こうして来ていただいて、選手たちも意欲的に、盗塁や走塁、バッティングでも、ヒントを得ようとか、吸収しようという選手たちの姿勢をすごく感じる。ありがたいよ」

――立石と会話も

「体に力があることと、良い体をしていると言っていた。パワーを感じると」

――下村もブルペンに

「見れなかったけど、彼も2年間苦労してるんで。今年に懸ける意気込みあると思う。なんとか今年ね、試合で投げられるところまで持っていかなあかんな」