ＡＫＢ４８の２１期研究生・高橋舞桜（１５）、田中沙友利（１７）、牧戸愛茉（１８）、森川優（１７）、渡邉葵心（１８）が８日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で開催された「手をつなぎながら」公演に出演し、劇場公演デビューを飾った。取材に応じた５人は、劇場公演デビューまでの道のりや、未来への思いを語った。

初々しさを漂わせながらも練習の成果を発揮した。ユニット曲も含めて１３曲以上を披露。高橋は「たくさん練習をしてきたけど今でも緊張している」と率直に明かした。田中は「楽しく全力で最後までやりきることができました」と笑顔で、渡邉は「５人で初日を迎えられてうれしい」と実感を込めた。

２１期研究生は昨年５〜８月のオーディションから最終的に５人が合格。同１２月の、レジェンドＯＧが参加したことで話題となった日本武道館コンサート初日にお披露目され、「＃好きなんだ」をファーストパフォーマンスした。今年に入ってからはそれぞれが“前座”での経験を積んで、この日の正式な劇場公演デビューに至った。

ダンス未経験だった高橋は苦労もあった。「人生で１３曲も覚えたことは１回もなかった。ずっと不安でした。自主練習で多い日は１日７時間、一人でスタジオを借りて練習した」と、必死に食らいついてきた。

２０周年の日本武道館公演でのレジェンドＯＧの姿も刺激となった。牧戸は「全部かっこよくて全部衝撃的でした。劇場公演の初日に向かって、そんな先輩方のかっこいい姿を何回も心や頭で再生した。まだまだ足元にも及ばないけど、少しでも近づけたらいいな」と、憧れが力になった。

昨年は日本レコード大賞企画賞、６年ぶりのＮＨＫ紅白歌合戦出場と、ＯＧとともに人気を再拡大。“勝負の２１年目”という意識は２１期研究生にも染みこんでいる。森川は「（武道館で）２１年目のＡＫＢ４８は現役だけの力で東京ドームや大きな夢を追いかけたいという決心がついた」。記念すべき一歩を踏み出した日に、グループの未来を担う覚悟をにじませた。

◇高橋舞桜（たかはし・まお）２０１０年６月２５日生まれ、北海道出身。ニックネームはまーたん。ペンライトカラー紫×紫。Ａ型。

◇田中沙友利（たなか・さゆり）２００８年１２月９日生まれ、埼玉県出身。ニックネームはさゆりん。ペンライトカラー水色×黄緑。Ａ型。

◇牧戸愛茉（まきと・えま）２００７年５月２５日生まれ、愛知県出身。ニックネームはえまちゃん。ペンライトカラー濃ピンク×濃ピンク。ＡＢ型。

◇森川優（もりかわ・ゆう）２００８年６月２４日生まれ、兵庫県出身。ニックネームはゆーゆ。ペンライトカラー水色×オレンジ。ＡＢ型。

◇渡邉葵心（わたなべ・きこ）２００７年７月１２日生まれ、秋田県出身。ニックネームはきこちゃん。ペンライトカラー青×青。ＡＢ型。