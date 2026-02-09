平和と秩序の再構築に挑みたい

党勢の低迷に苦しんだ自民党のこの１年数か月は、いったい何だったのか。

そう感じさせるような歴史的大勝である。

第５１回衆院選で自民党が圧勝した。日本維新の会を合わせた与党で過半数、という目標の確保どころか、自民単独で３分の２の議席を獲得した。

参院ではなお少数与党とはいえ、高市首相は衆院で安定した基盤を築くことに成功した。

国民の期待を集めた

自民党は、前回２０２４年の衆院選で惨敗して少数与党に転落して以降、政権を維持することばかりに執着し、財政出動を伴う野党の要求などを漫然と受け入れてきた。将来展望を示すこともできず、支持は細る一方だった。

そうした苦境にあって、女性初の宰相として高市首相が就任した。「日本列島を強く豊かに」など、歯切れの良い言葉を使い、政権の継続を求めたことが、失った保守層や若者の支持を取り戻すことにつながったのだろう。

首相は新たに確保した安定勢力を生かし、政策課題を着実に実行しなければならない。

ただ、首相はこれまで、「責任ある積極財政」などのスローガンを掲げる一方で、肝心な政策の内容を具体的に語ってきたとは言い難い。今後は、政策の詳細な内容を示し、国民に理解を求めていくことが欠かせない。

特に問題となるのが、消費税の扱いである。

今回の衆院選では、チームみらいを除く全ての党が消費税の減税や廃止を掲げた。

消費税は維持が当然だ

自民はこれまで、消費税を基幹財源に位置づけ、その重要性を強調してきたが、今回の衆院選でその主張を翻し、食料品の税率を２年間ゼロにすると打ち出した。

だが、自民も各党も説得力のある代替財源は示していない。目先の物価高対策として、年金、医療、介護などの社会保障の財源に穴を開けることが、責任政党のすべきことなのか。

若者の中には、国の借金が膨らんでいる中で減税すれば、将来、社会保障制度を維持できなくなるのではないか、といった不安を抱く人も多いという。

今回、チームみらいが消費減税の主張に加わらず、一定の議席を得たのは、そうした若年層の支持を集めたからではないか。

首相は、改めるべきものと、守るべきものを間違ってはならない。基幹財源である消費税を維持するのは当然である。

高市政権は、今回の勝利に慢心してはならない。参院では引き続き少数であることを肝に銘じ、与野党間で丁寧な合意形成を心掛ける必要があるだろう。

自民党が党勢を回復したと考えるのも早計だ。読売新聞の先月の世論調査では、内閣支持率が６９％あったのに対し、自民の政党支持率は３５％にとどまっていた。

自民は、無党派層の動向次第で政局が大変動するということを軽視してはならない。

新党惨敗で野党再編も

一方、立憲民主党と公明党が公示直前に結成した新党の中道改革連合は、惨敗を喫した。

立民は新党を結成する際、それまで「違憲部分を廃止する」と主張していた安全保障関連法を「合憲」と認めた。綱領にあった「原発ゼロ」も取り下げた。

現実的な政策を掲げることで穏健な保守層の支持を集めようとしたようだが、「中道」の理念が分かりにくかった感は否めない。

つい数か月前まで、与野党に分かれていた立民、公明両党の合流に、選挙目当てだとの印象を持った人も多かったようだ。幹部の顔ぶれが立民、公明時代と変わらず、新鮮味に欠けたのも事実だ。

今回の中道改革の惨敗で、今後、他党を巻き込んだ野党再編が進む可能性もあるのではないか。

日本が抱える課題は山積している。激変する国際情勢にどう対応するかも重要だ。

戦後の日本は、米国が主導してきた法の支配や自由貿易といった国際秩序の恩恵を受けてきた。

だが、今や米国を含めた大国は法の支配を軽視するようになった。力による威圧や武力紛争も絶えない。日本を取り巻く安全保障環境も悪化する一方である。

長年取り組んできた平和外交や、途上国を支援してきた実績を生かし、日本が平和と国際秩序の再構築を主導すべき時代を迎えていると言える。

首相が衆院選で安定した基盤を確保したことは、そうした外交政策を展開していく上で重要な政治的資源となるだろう。