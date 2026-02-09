【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧
【衆院選2026】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧 (04:57現在)
東京1区
（立候補者5人）：千代田区、新宿区
-----
当）山田 美樹：自民党
海江田 万里：中道
比）吉川 里奈：参政党
春山 明日香：維新
黒田 朝陽：共産党
東京2区
（立候補者7人）：中央区、台東区
-----
天野 こころ：諸派
海江田 悠輔：参政党
鳩山 紀一郎：国民
細野 真理：共産党
土橋 章宏：みらい
当）辻 清人：自民党
今村 充：維新
東京3区
（立候補者5人）：品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
-----
石崎 徹：維新
石田 慎吾：国民
阿部 祐美子：中道
植木 洋貴：参政党
当）石原 宏高：自民党
東京4区
（立候補者4人）：大田区4区域
-----
井戸 正枝：国民
嶋 悦子：参政党
当）平 将明：自民党
谷川 智行：共産党
東京5区
（立候補者5人）：世田谷区5区域
-----
稲葉 太郎：維新
桑水流 弓紀子：国民
手塚 仁雄：中道
当）若宮 健嗣：自民党
松岡 登志子：参政党
東京6区
（立候補者5人）：世田谷区6区域
-----
落合 貴之：中道
丸山 勝己：国民
島村 直輝：参政党
当）畦元 将吾：自民党
福村 康広：諸派
東京7区
（立候補者6人）：港区、渋谷区
-----
比）峰島 侑也：みらい
当）丸川 珠代：自民党
渡辺 泰之：維新
松尾 明弘：中道
石川 友梨香：参政党
入江 伸子：国民
東京8区
（立候補者7人）：杉並区8区域
-----
森田 一成：国民
当）門 寛子：自民党
永井 漠：参政党
吉田 晴美：中道
海保 杜久麻： れいわ
大谷 司郎：保守党
藤原 幸弘：無所属
東京9区
（立候補者4人）：練馬区9区域
-----
鈴木 文哉：参政党
薬師寺 道代：国民
当）菅原 一秀：自民党
山岸 一生：中道
東京10区
（立候補者5人）：文京区、豊島区
-----
当）鈴木 隼人：自民党
梶原 みずほ：国民
小山 徹：諸派
鈴木 庸介：中道
安田 伸：参政党
東京11区
（立候補者7人）：板橋区11区域
-----
大豆生田 実：維新
松方 恵美：参政党
阿久津 幸彦：中道
桑島 康文：諸派
比）高沢 一基：国民
当）下村 博文：自民党
横手 海人：共産党
東京12区
（立候補者6人）：北区、板橋区12区域
-----
比）阿部 司：維新
久住 勇樹：国民
黒石 裕子：参政党
田原 聖子：共産党
当）高木 啓：自民党
中原 翔太：中道
東京13区
（立候補者4人）：足立区13区域
-----
加地 敏子：参政党
当）土田 慎：自民党
沢田 真吾：共産党
比）森 洋介：国民
東京14区
（立候補者5人）：墨田区、江戸川区14区域
-----
長南 貴則：国民
丹 悠：参政党
原 努：共産党
当）松島 みどり：自民党
櫛渕 万里：れいわ
東京15区
（立候補者6人）：江東区
-----
酒井 菜摘：中道
鈴木 佳奈：参政党
三次 由梨香：維新
深見 紗采：国民
当）大空 幸星：自民党
吉野 敏明：減ゆ連
東京16区
（立候補者4人）：江戸川区16区域
-----
竹内 知子：国民
村上 剛：参政党
柴田 勝之：中道
当）大西 洋平：自民党
東京17区
（立候補者7人）：葛飾区
-----
反田 麻理：中道
当）平沢 勝栄：自民党
長谷川 貴子：国民
円 より子：無所属
杉浦 慎一郎：参政党
鈴木 真志：諸派
猪口 幸子：維新
東京18区
（立候補者5人）：武蔵野市、小金井市、西東京市
-----
徳永 由紀子：参政党
松下 玲子：中道
当）福田 かおる：自民党
鈴木 佑馬：国民
吉田 綾：諸派
東京19区
（立候補者5人）：小平市、国分寺市、国立市
-----
諏訪 玲子：国民
末松 義規：中道
当）松本 洋平：自民党
一ノ瀬 陽子：参政党
井手重 美津子：共産党
東京20区
（立候補者4人）：東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市
-----
当）木原 誠二：自民党
大西 健太郎：国民
宮本 徹：共産党
掛山 茂希：参政党
東京21区
（立候補者5人）：八王子市21区域、立川市、日野市
-----
黒田 太郎：国民
鈴木 烈：中道
星野 奈美：参政党
当）小田原 潔：自民党
矢田 一久：減ゆ連
東京22区
（立候補者3人）：三鷹市、調布市、狛江市
-----
山花 郁夫：中道
当）伊藤 達也：自民党
鈴木 美香：参政党
東京23区
（立候補者4人）：町田市
-----
当）川松 真一朗：自民党
伊藤 俊輔：中道
池川 友一：共産党
舟見 裕貴：参政党
東京24区
（立候補者5人）：八王子市24区域
-----
細屋 椋：国民
与倉 さゆり：参政党
深田 萌絵：無所属
当）萩生田 光一：自民党
細貝 悠：中道
東京25区
（立候補者5人）：青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
-----
依田 花蓮：中道
木村 奈美：参政党
宗像 久敬：国民
当）井上 信治：自民党
宮崎 太朗：維新
東京26区
（立候補者6人）：目黒区、大田区26区域
-----
松井 佳苗子：共産党
坂元 悠紀：国民
松原 仁：無所属
比）宇佐美 登：みらい
当）今岡 植：自民党
菅沼 桂子：参政党
東京27区
（立候補者4人）：中野区、杉並区27区域
-----
比）長妻 昭：中道
小笠原 愛子：参政党
当）黒崎 祐一：自民党
須山 卓知：国民
東京28区
（立候補者6人）：練馬区28区域
-----
村松 一希：参政党
橋口 奈保：維新
当）安藤 高夫：自民党
高野 直美：共産党
高松 智之：中道
三沢 宏明：国民
東京29区
（立候補者6人）：荒川区、足立区29区域
-----
堀川 哲郎：参政党
木村 剛司：中道
鈴木 賢一：共産党
当）長沢 興祐：自民党
樽井 良和：国民
小坂 英二：保守党
東京30区
（立候補者4人）：府中市、多摩市、稲城市
-----
寿 玲子：参政党
五十嵐 衣里：中道
川上 竜世：国民
当）長島 昭久：自民党
記載されている氏名の順番は立候補の届け出順