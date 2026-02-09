【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧 (04:57現在)

東京1区

（立候補者5人）：千代田区、新宿区

当）山田 美樹：自民党

海江田 万里：中道

比）吉川 里奈：参政党

春山 明日香：維新

黒田 朝陽：共産党

東京2区

（立候補者7人）：中央区、台東区

天野 こころ：諸派

海江田 悠輔：参政党

鳩山 紀一郎：国民

細野 真理：共産党

土橋 章宏：みらい

当）辻 清人：自民党

今村 充：維新

東京3区

（立候補者5人）：品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

石崎 徹：維新

石田 慎吾：国民

阿部 祐美子：中道

植木 洋貴：参政党

当）石原 宏高：自民党

東京4区

（立候補者4人）：大田区4区域

井戸 正枝：国民

嶋 悦子：参政党

当）平 将明：自民党

谷川 智行：共産党

東京5区

（立候補者5人）：世田谷区5区域

稲葉 太郎：維新

桑水流 弓紀子：国民

手塚 仁雄：中道

当）若宮 健嗣：自民党

松岡 登志子：参政党

東京6区

（立候補者5人）：世田谷区6区域

落合 貴之：中道

丸山 勝己：国民

島村 直輝：参政党

当）畦元 将吾：自民党

福村 康広：諸派

東京7区

（立候補者6人）：港区、渋谷区

比）峰島 侑也：みらい

当）丸川 珠代：自民党

渡辺 泰之：維新

松尾 明弘：中道

石川 友梨香：参政党

入江 伸子：国民

東京8区

（立候補者7人）：杉並区8区域

森田 一成：国民

当）門 寛子：自民党

永井 漠：参政党

吉田 晴美：中道

海保 杜久麻： れいわ

大谷 司郎：保守党

藤原 幸弘：無所属

東京9区

（立候補者4人）：練馬区9区域

鈴木 文哉：参政党

薬師寺 道代：国民

当）菅原 一秀：自民党

山岸 一生：中道

東京10区

（立候補者5人）：文京区、豊島区

当）鈴木 隼人：自民党

梶原 みずほ：国民

小山 徹：諸派

鈴木 庸介：中道

安田 伸：参政党

東京11区

（立候補者7人）：板橋区11区域

大豆生田 実：維新

松方 恵美：参政党

阿久津 幸彦：中道

桑島 康文：諸派

比）高沢 一基：国民

当）下村 博文：自民党

横手 海人：共産党

東京12区

（立候補者6人）：北区、板橋区12区域

比）阿部 司：維新

久住 勇樹：国民

黒石 裕子：参政党

田原 聖子：共産党

当）高木 啓：自民党

中原 翔太：中道

東京13区

（立候補者4人）：足立区13区域

加地 敏子：参政党

当）土田 慎：自民党

沢田 真吾：共産党

比）森 洋介：国民

東京14区

（立候補者5人）：墨田区、江戸川区14区域

長南 貴則：国民

丹 悠：参政党

原 努：共産党

当）松島 みどり：自民党

櫛渕 万里：れいわ

東京15区

（立候補者6人）：江東区

酒井 菜摘：中道

鈴木 佳奈：参政党

三次 由梨香：維新

深見 紗采：国民

当）大空 幸星：自民党

吉野 敏明：減ゆ連

東京16区

（立候補者4人）：江戸川区16区域

竹内 知子：国民

村上 剛：参政党

柴田 勝之：中道

当）大西 洋平：自民党

東京17区

（立候補者7人）：葛飾区

反田 麻理：中道

当）平沢 勝栄：自民党

長谷川 貴子：国民

円 より子：無所属

杉浦 慎一郎：参政党

鈴木 真志：諸派

猪口 幸子：維新

東京18区

（立候補者5人）：武蔵野市、小金井市、西東京市

徳永 由紀子：参政党

松下 玲子：中道

当）福田 かおる：自民党

鈴木 佑馬：国民

吉田 綾：諸派

東京19区

（立候補者5人）：小平市、国分寺市、国立市

諏訪 玲子：国民

末松 義規：中道

当）松本 洋平：自民党

一ノ瀬 陽子：参政党

井手重 美津子：共産党

東京20区

（立候補者4人）：東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市

当）木原 誠二：自民党

大西 健太郎：国民

宮本 徹：共産党

掛山 茂希：参政党

東京21区

（立候補者5人）：八王子市21区域、立川市、日野市

黒田 太郎：国民

鈴木 烈：中道

星野 奈美：参政党

当）小田原 潔：自民党

矢田 一久：減ゆ連

東京22区

（立候補者3人）：三鷹市、調布市、狛江市

山花 郁夫：中道

当）伊藤 達也：自民党

鈴木 美香：参政党

東京23区

（立候補者4人）：町田市

当）川松 真一朗：自民党

伊藤 俊輔：中道

池川 友一：共産党

舟見 裕貴：参政党

東京24区

（立候補者5人）：八王子市24区域

細屋 椋：国民

与倉 さゆり：参政党

深田 萌絵：無所属

当）萩生田 光一：自民党

細貝 悠：中道

東京25区

（立候補者5人）：青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町

依田 花蓮：中道

木村 奈美：参政党

宗像 久敬：国民

当）井上 信治：自民党

宮崎 太朗：維新

東京26区

（立候補者6人）：目黒区、大田区26区域

松井 佳苗子：共産党

坂元 悠紀：国民

松原 仁：無所属

比）宇佐美 登：みらい

当）今岡 植：自民党

菅沼 桂子：参政党

東京27区

-----

比）長妻 昭：中道

小笠原 愛子：参政党

当）黒崎 祐一：自民党

須山 卓知：国民

東京28区

（立候補者6人）：練馬区28区域

村松 一希：参政党

橋口 奈保：維新

当）安藤 高夫：自民党

高野 直美：共産党

高松 智之：中道

三沢 宏明：国民

東京29区

（立候補者6人）：荒川区、足立区29区域

堀川 哲郎：参政党

木村 剛司：中道

鈴木 賢一：共産党

当）長沢 興祐：自民党

樽井 良和：国民

小坂 英二：保守党

東京30区

（立候補者4人）：府中市、多摩市、稲城市

寿 玲子：参政党

五十嵐 衣里：中道

川上 竜世：国民

当）長島 昭久：自民党

記載されている氏名の順番は立候補の届け出順