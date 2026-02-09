【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・東京都（1区〜30区）当選一覧 (04:57現在)

東京1区

（立候補者5人）：千代田区、新宿区
-----　
当）山田　美樹：自民党
　　海江田　万里：中道
比）吉川　里奈：参政党
　　春山　明日香：維新
　　黒田　朝陽：共産党

東京2区

（立候補者7人）：中央区、台東区
-----
　　天野　こころ：諸派
　　海江田　悠輔：参政党
　　鳩山　紀一郎：国民
　　細野　真理：共産党
　　土橋　章宏：みらい
当）辻　清人：自民党
　　今村　充：維新

東京3区

（立候補者5人）：品川区、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
-----
　　石崎　徹：維新
　　石田　慎吾：国民
　　阿部　祐美子：中道
　　植木　洋貴：参政党
当）石原　宏高：自民党

東京4区

（立候補者4人）：大田区4区域
-----
　　井戸　正枝：国民
　　嶋　悦子：参政党
当）平　将明：自民党
　　谷川　智行：共産党

東京5区

（立候補者5人）：世田谷区5区域
-----
　　稲葉　太郎：維新
　　桑水流　弓紀子：国民
　　手塚　仁雄：中道
当）若宮　健嗣：自民党
　　松岡　登志子：参政党

東京6区

（立候補者5人）：世田谷区6区域
-----
　　落合　貴之：中道
　　丸山　勝己：国民
　　島村　直輝：参政党
当）畦元　将吾：自民党
　　福村　康広：諸派

東京7区

（立候補者6人）：港区、渋谷区
-----
比）峰島　侑也：みらい
当）丸川　珠代：自民党
　　渡辺　泰之：維新
　　松尾　明弘：中道
　　石川　友梨香：参政党
　　入江　伸子：国民

東京8区

（立候補者7人）：杉並区8区域
-----
　　森田　一成：国民
当）門　寛子：自民党
　　永井　漠：参政党
　　吉田　晴美：中道
　　海保　杜久麻： れいわ
　　大谷　司郎：保守党
　　藤原　幸弘：無所属

東京9区

（立候補者4人）：練馬区9区域
-----
　　鈴木　文哉：参政党
　　薬師寺　道代：国民
当）菅原　一秀：自民党
　　山岸　一生：中道

東京10区

（立候補者5人）：文京区、豊島区
-----
当）鈴木　隼人：自民党
　　梶原　みずほ：国民
　　小山　徹：諸派
　　鈴木　庸介：中道
　　安田　伸：参政党

東京11区

（立候補者7人）：板橋区11区域
-----
　　大豆生田　実：維新
　　松方　恵美：参政党
　　阿久津　幸彦：中道
　　桑島　康文：諸派
比）高沢　一基：国民
当）下村　博文：自民党
　　横手　海人：共産党

東京12区

（立候補者6人）：北区、板橋区12区域
-----
比）阿部　司：維新
　　久住　勇樹：国民
　　黒石　裕子：参政党
　　田原　聖子：共産党
当）高木　啓：自民党
　　中原　翔太：中道

東京13区

（立候補者4人）：足立区13区域
-----
　　加地　敏子：参政党
当）土田　慎：自民党
　　沢田　真吾：共産党
比）森　洋介：国民

東京14区

（立候補者5人）：墨田区、江戸川区14区域
-----
　　長南　貴則：国民
　　丹　悠：参政党
　　原　努：共産党
当）松島　みどり：自民党
　　櫛渕　万里：れいわ

東京15区

（立候補者6人）：江東区
-----
　　酒井　菜摘：中道
　　鈴木　佳奈：参政党
　　三次　由梨香：維新
　　深見　紗采：国民
当）大空　幸星：自民党
　　吉野　敏明：減ゆ連

東京16区

（立候補者4人）：江戸川区16区域
-----
　　竹内　知子：国民
　　村上　剛：参政党
　　柴田　勝之：中道
当）大西　洋平：自民党

東京17区

（立候補者7人）：葛飾区
-----
　　反田　麻理：中道
当）平沢　勝栄：自民党
　　長谷川　貴子：国民
　　円　より子：無所属
　　杉浦　慎一郎：参政党
　　鈴木　真志：諸派
　　猪口　幸子：維新

東京18区

（立候補者5人）：武蔵野市、小金井市、西東京市
-----
　　徳永　由紀子：参政党
　　松下　玲子：中道
当）福田　かおる：自民党
　　鈴木　佑馬：国民
　　吉田　綾：諸派

東京19区

（立候補者5人）：小平市、国分寺市、国立市
-----
　　諏訪　玲子：国民
　　末松　義規：中道
当）松本　洋平：自民党
　　一ノ瀬　陽子：参政党
　　井手重　美津子：共産党

東京20区

（立候補者4人）：東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市
-----
当）木原　誠二：自民党
　　大西　健太郎：国民
　　宮本　徹：共産党
　　掛山　茂希：参政党

東京21区

（立候補者5人）：八王子市21区域、立川市、日野市
-----
　　黒田　太郎：国民
　　鈴木　烈：中道
　　星野　奈美：参政党
当）小田原　潔：自民党
　　矢田　一久：減ゆ連

東京22区

（立候補者3人）：三鷹市、調布市、狛江市
-----
　　山花　郁夫：中道
当）伊藤　達也：自民党
　　鈴木　美香：参政党

東京23区

（立候補者4人）：町田市
-----
当）川松　真一朗：自民党
　　伊藤　俊輔：中道
　　池川　友一：共産党
　　舟見　裕貴：参政党

東京24区

（立候補者5人）：八王子市24区域
-----
　　細屋　椋：国民
　　与倉　さゆり：参政党
　　深田　萌絵：無所属
当）萩生田　光一：自民党
　　細貝　悠：中道

東京25区

（立候補者5人）：青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町
-----
　　依田　花蓮：中道
　　木村　奈美：参政党
　　宗像　久敬：国民
当）井上　信治：自民党
　　宮崎　太朗：維新

東京26区

（立候補者6人）：目黒区、大田区26区域
-----
　　松井　佳苗子：共産党
　　坂元　悠紀：国民
　　松原　仁：無所属
比）宇佐美　登：みらい
当）今岡　植：自民党
　　菅沼　桂子：参政党

東京27区

（立候補者4人）：中野区、杉並区27区域
-----
比）長妻　昭：中道
　　小笠原　愛子：参政党
当）黒崎　祐一：自民党
　　須山　卓知：国民

東京28区

（立候補者6人）：練馬区28区域
-----
　　村松　一希：参政党
　　橋口　奈保：維新
当）安藤　高夫：自民党
　　高野　直美：共産党
　　高松　智之：中道
　　三沢　宏明：国民

東京29区

（立候補者6人）：荒川区、足立区29区域
-----
　　堀川　哲郎：参政党
　　木村　剛司：中道
　　鈴木　賢一：共産党
当）長沢　興祐：自民党
　　樽井　良和：国民
　　小坂　英二：保守党

東京30区

（立候補者4人）：府中市、多摩市、稲城市
-----
　　寿　玲子：参政党
　　五十嵐　衣里：中道
　　川上　竜世：国民
当）長島　昭久：自民党

記載されている氏名の順番は立候補の届け出順