¡Ú£Á£Å£×¡ÛÇòÀîÌ¤Æà ¥Ó¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¤ò£µÊ¬¤ÇÎÁÍý¡ª¡¡»î¹ç¸å¤Ïà±åÅ¨á¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥ë¤È»ë»¦Àï
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£Á£Å£×¤Î¡Ö£Á£Å£×¡¡£Ã£Ï£Ì£Ì£É£Ó£É£Ï£Î¡×¡Ê¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤¬£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇòÀîÌ¤Æà¤¬±åÅ¨¤È»ë»¦Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£³·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢ÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼ÃÄÂÎ¤Ë°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ì´º¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à·ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Î¥Ó¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤ÏÇòÀî¤È¥Ó¥Ð¤Ï£²£°£²£´Ç¯£´·î¤Î¿·ÆüËÜ¡¦¥·¥«¥´Âç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´Ñ½°¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¡¢¥ß¥Ê¡ª¡¡¥Ó¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¡ª¡×¤Î¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¾å¤²¤ë¡£ÇòÀî¤ÏÆÀ°Õ¤Î¶»¤Õ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò¥Þ¥Í¤¹¤ë¥Ó¥Ð¤Ë¡¢¡Ö¥Ê¥á¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£¥Ó¥Ð¤ËÈ¿·â¤ò¤¯¤é¤¦¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¾åÃÊ¤«¤é¤ÎÀãÊø¼°¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤Ë¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼£²Ï¢È¯¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¡£¤ï¤º¤«£µÊ¬¤¢¤Þ¤ê¤Î°µ¾¡¤Ç¡¢£Á£Å£×½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡ÄÇòÀî¤Ï²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤ëÅÓÃæ¤ÇÉ½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡£¶Ë°¡Ö¥Ç¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦¥·¥ã¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¸½¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÇòÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¶§°¤Ê¹¶·â¤Ç²¿ÅÙ¤âÄÀ¤á¤é¤ì¤Æ¤Æ¤¤¿±åÅ¨¤À¡££±£´Æü¤Î¡Ö£Á£Å£×¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡×¡Ê¥·¥É¥Ë¡¼¡Ë¤Ç¤ÏÇòÀî¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥à¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥¥ã¥·¥Ç¥£¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡õ¥¦¥£¥é¡¼¡¦¥æ¥¦¥¿¤È¥ß¥Ã¥¯¥¹¥É¥È¥ë¥Í¡¼¥É¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤Æ»ëÀþ¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤ÏÇòÀî¤ò¥¬¥ó¸«¤·¤¿¸å¡¢¤¦¤¹¤é¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢ÇòÀî¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇòÀî¡õ¥È¥Ë¡¼¤È¥Þ¥ê¡¼¥Ê¤Î¹³Áè¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£