¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û£Î£ÈÆ¼¤Î´Ý»³´õ¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëà¥¶¡¦Ëö¤Ã»Òá¤ÊÀ³Ê
à´Î¤Ã¶Ìá¤Î¶¯¤µ¤ÇÆüËÜÀª¤Î¥á¥À¥ëÂè£±¹æ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿Í¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡Ê£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢½é½Ð¾ì¤Î´Ý»³´õ¡Ê£²£·¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬£±ËÜÌÜ£¹£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢£²ËÜÌÜ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢·×£²£¶£±¡¦£¸ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£°£²£²Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿£²£±Ç¯£±£°·î¡£Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÃåÃÏ¤ÎºÝ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢º¸¤Ò¤¶Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¤Ê¤É¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£¼º°Õ¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤ò¿ë¤²¤¿´Ý»³¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯Ä¹¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃÙºé¤¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï£³¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ç¡¢¾®³Ø£´Ç¯»þ¤Ë·»¤È»Ð¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ±¤¸½êÂ°Àè¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î´äÞ¼¹áÎ¤¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤Èà¥¶¡¦Ëö¤Ã»Òá¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿ÍÀ¸¤º¤Ã¤ÈËö¤Ã»Ò¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢´Å¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íê¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»Ò¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢´Ý»³Áª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÀïÎò¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£ºòµ¨¡ÊÁí¹ç£±£¸°Ì¡Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¡Ê¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ç£·°Ì¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×¤È¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¤Ëº®¹çÃÄÂÎ¡¢£±£¶Æü¤ËÆÀ°Õ¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¶¯¿´Â¡¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î´Ý»³¤Ï¡Ö»ä¤Î¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤¿»þ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¡£¤â¤¦°ì²ó¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£