日本勢金1号の木村葵来の髪型に注目

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア決勝が7日（日本時間8日）に行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダルを獲得、木俣椋真（ヤマゼン）も銀メダルを獲得し日本勢ワンツーの快挙を達成した。五輪2大会連続メダルの現役女子アスリートは、木村の髪型が「流行る」と太鼓判を押した。

予選3位で通過した21歳の木村は、決勝1回目に5回転半を決めてトップ発進。2回目は失敗したものの、3回目に5回転半に成功して今大会の日本勢金メダル第1号となった。

注目を集めたのは木村の髪型だ。スッキリした丸刈りで、これに反応したのがカーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美だった。

自身のインスタグラムのストーリー機能で、メダルを見つめる木村の写真が掲載された「TEAM JAPAN」の投稿を引用。「オシャレ坊主、絶対に流行る」と太鼓判を押した。

さらに「金髪、ドレッド、メッシュの選手は多いけれど冬季五輪で初めて見る坊主スタイル。すっごくかっこいい！！！！そして日本人選手の金銀メダル おめでとうございます！！！！最高」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）