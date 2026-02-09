元NMB48和田海佑、ランジェリーから美谷間くっきり グループ卒業後初グラビア
【モデルプレス＝2026/02/09】元NMB48の和田海佑が、2月9日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）に登場。グループ卒業後初のグラビアに挑戦している。
◆和田海佑、美谷間くっきり
2025年11月に、約5年間活動したNMB48を卒業した和田。1st写真集「確信犯」（ワニブックス）が絶賛発売中となっている。
今号では、ピンクのランジェリーから美しい谷間を披露。吸い込まれそうな熱い視線を送り、大人の色香を漂わせている。
◆表紙は一ノ瀬瑠菜
今号の表紙は一ノ瀬瑠菜。そのほか、藤原ナミ、加藤玲菜、染谷有香、上原わかな、矢野ななからも登場する。（modelpress編集部）
