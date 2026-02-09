「ミスマガジン2023」一ノ瀬瑠菜、美バストに釘付け「週プレ」表紙登場
【モデルプレス＝2026/02/09】6人組アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーで「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞した一ノ瀬瑠菜が、2月9日発売の「週刊プレイボーイ」8号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】18歳アイドル、美ボディライン際立つ「週プレ」表紙
アイドルグループ「シャルロット」を2月15日東京・シティホール五反田で開催するライブをもって卒業する一ノ瀬。ファースト写真集「MOIS」（小学館）も発売中だ。
今号では、白のランジェリーから美しいバストを披露。憂いを帯びた艶やかな表情を浮かべている。
そのほか今号には、元NMB48の和田海佑、藤原ナミ、加藤玲菜、染谷有香、上原わかな、矢野ななからも登場する。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬瑠菜「週プレ」表紙登場
◆元NMB48和田海佑・藤原ナミらも登場
