巨人の戸郷翔征投手（２５）が８日、プロ８年目の現在地を明かした。宮崎キャンプで３度目のブルペン入りして５８球。阿部監督からも熱い視線を送られる中、フォーム、球筋を丁寧に確認しながら球を投じた。昨年は８勝に終わり、雪辱を期す今季。「監督の期待に応えたい」と再起をかけ、勝負の１年を過ごす。

戸郷は体の使い方を模索しながら腕を振った。木の花ドームのブルペンで、山瀬を相手に１球１球、回転や球筋を確認しながら５８球。キレのいい直球がコーナーに決まるシーンもあったが、自己採点は厳しかった。

「感触は悪くなかったんじゃないですかね。いい球もありましたけど、もっといい感覚をつかんでいかないといけないです」

昨季は開幕投手を務めたが不調で２度の２軍降格もあり８勝９敗、防御率４・１４。今季はローテ入りが確約されていない立場で、危機感を隠そうとしない。

「今が、これからが勝負だと思いますし、オープン戦でも結果を出さなきゃローテを勝ち取れないと分かっています」

復活へのカギは右打者の外角ストレート。ボールの強さを求めすぎると、体はコンパクトに回らない。力感と鋭さの配分に神経を使う。７日の練習でも、シャドーピッチングに時間を費やした。まだキャンプは前半。これ、というものは「全然まだ見えていない」と正直に明かす。

「今、試行錯誤しています。右の外角の入れ方っていうのは反復しないとできない。いい感覚は昨日もあった。続けていければいい」

捕手の後方では阿部監督が視線を送っていた。

「監督もいろんな話をしてくれる。（体の）入り方についてのアドバイスもくれますし『打者から見たらこう見えるよ』という話も。去年、監督の期待に応えられなかった分、しっかり応えたい。監督を胴上げしたいっていうのは変わらない」

隣のマウンドには新戦力の則本がいた。ハワード、田中将、ウィットリーと５人で並んで投球する一幕もあった。レベルの高い投手と競い合い高め合う。力投する則本の姿にヒントもあった。

「隣の球を見て刺激になるところもたくさんあった。変化球の精度も高いですし、見習うところばかりです。いい体の使い方ができているからいい球を投げられている。そこは必要なことかなと思います」

故郷・宮崎で自問自答を繰り返し、復活への光を探す。

「不安なところもありますけど、オープン戦でいい力感、いいバランスで投げたい。競争を意識しながら、１年間しっかり戦える体づくりをしていきたい」

悔しい気持ちはもう味わわない。戸郷が必死に、最適解を導き出そうとしている。（北村 優衣）