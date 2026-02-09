オリックス・曽谷龍平投手（２５）の父・博一さんが８日、ＷＢＣに初出場する愛息に熱烈エールを送った。母・香織さん、親族とともに宮崎キャンプを訪問。「お父ちゃん、お母ちゃんでファンクラブ１号、２号として、しっかり応援するのみ。飛行機の荷物室に入ってでも、マイアミの決勝に行きたいです（笑）」と愛情たっぷりだった。

２２年のドラフト１位で入団し、４年目で日の丸を背負って戦う存在にまで成長。故郷の斑鳩（いかるが）町役場に勤める博一さんは「おかげさまで、町内の少年野球部の子どもさんから憧れられる選手になってきた」と、左腕の活躍が町を盛り上げる様子を実感してきた。１４日の侍ジャパン合宿への合流を前に、この日はライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板。「もう本当にやるだけ。与えられた場所で、最大限の力を発揮してほしい」と気合を注入した。

３月の本大会へ向け、家族も臨戦態勢。「強打者を翻弄（ほんろう）している夢、手玉に取っているイメージしか湧いてこないです」と好投を信じ、声援を送り続けるつもりだ。（南部 俊太）