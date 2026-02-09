【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・茨城県（1区〜7区）当選一覧

写真拡大

【衆院選2026】小選挙区・茨城県（1区〜7区）当選一覧 

茨城1区

（立候補者4人）：水戸市、笠間市、筑西市、桜川市、城里町​
-----
　　大内　久美子：共産党
　　川端　絢美：参政党
　　福島　伸享：無所属
当）田所　嘉徳：自民党

茨城2区

（立候補者4人）：鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町
-----
　　宮内　匠：参政党
　　小沼　巧：中道
当）額賀　福志郎：自民党
　　谷川　祐一：国民

茨城3区

（立候補者4人）：龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
-----
　　斎藤　真衣：参政党
　　梶岡　博樹：中道
当）葉梨　康弘：自民党
　　加川　裕美：れいわ

茨城4区

（立候補者2人）：常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大子町
-----
　　吉田　翔：共産党
当）梶山　弘志：自民党

茨城5区

（立候補者2人）：日立市、高萩市、北茨城市、東海村
-----
比）鈴木　拓海：自民党
当）浅野　哲：国民

茨城6区

（立候補者5人）：土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市
-----
　　稲葉　英樹：共産党
　　青山　大人：無所属
　　堀越　麻紀：参政党
当）国光　文乃：自民党
　　中村　吉男：無所属

茨城7区

（立候補者2人）：古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、八千代町、五霞町、境町
-----
比）永岡　桂子：自民党
当）中村　勇太：無所属

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順