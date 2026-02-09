【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・茨城県（1区〜7区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・茨城県（1区〜7区）当選一覧

茨城1区

（立候補者4人）：水戸市、笠間市、筑西市、桜川市、城里町​

-----

大内 久美子：共産党

川端 絢美：参政党

福島 伸享：無所属

当）田所 嘉徳：自民党

茨城2区

（立候補者4人）：鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町

-----

宮内 匠：参政党

小沼 巧：中道

当）額賀 福志郎：自民党

谷川 祐一：国民

茨城3区

（立候補者4人）：龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

-----

斎藤 真衣：参政党

梶岡 博樹：中道

当）葉梨 康弘：自民党

加川 裕美：れいわ

茨城4区

（立候補者2人）：常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大子町

-----

吉田 翔：共産党

当）梶山 弘志：自民党

茨城5区

（立候補者2人）：日立市、高萩市、北茨城市、東海村

-----

比）鈴木 拓海：自民党

当）浅野 哲：国民

茨城6区

（立候補者5人）：土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市

-----

稲葉 英樹：共産党

青山 大人：無所属

堀越 麻紀：参政党

当）国光 文乃：自民党

中村 吉男：無所属

茨城7区

（立候補者2人）：古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、八千代町、五霞町、境町

-----

比）永岡 桂子：自民党

当）中村 勇太：無所属

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順