【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・茨城県（1区〜7区）当選一覧
茨城1区
（立候補者4人）：水戸市、笠間市、筑西市、桜川市、城里町
-----
大内 久美子：共産党
川端 絢美：参政党
福島 伸享：無所属
当）田所 嘉徳：自民党
茨城2区
（立候補者4人）：鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町
-----
宮内 匠：参政党
小沼 巧：中道
当）額賀 福志郎：自民党
谷川 祐一：国民
茨城3区
（立候補者4人）：龍ケ崎市、取手市、牛久市、守谷市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町
-----
斎藤 真衣：参政党
梶岡 博樹：中道
当）葉梨 康弘：自民党
加川 裕美：れいわ
茨城4区
（立候補者2人）：常陸太田市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、大子町
-----
吉田 翔：共産党
当）梶山 弘志：自民党
茨城5区
（立候補者2人）：日立市、高萩市、北茨城市、東海村
-----
比）鈴木 拓海：自民党
当）浅野 哲：国民
茨城6区
（立候補者5人）：土浦市、石岡市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市
-----
稲葉 英樹：共産党
青山 大人：無所属
堀越 麻紀：参政党
当）国光 文乃：自民党
中村 吉男：無所属
茨城7区
（立候補者2人）：古河市、結城市、下妻市、常総市、坂東市、八千代町、五霞町、境町
-----
比）永岡 桂子：自民党
当）中村 勇太：無所属
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順