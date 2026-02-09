【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・埼玉県（1区〜16区）当選一覧

埼玉1区

（立候補者4人）：さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区
当）村井　英樹：自民党
　　菅又　士廊：参政党
　　武正　公一：中道
　　羽田　一樹：無所属

埼玉2区

（立候補者4人）：川口市2区域
　　菅野　静華：参政党
　　高橋　英明：維新
当）新藤　義孝：自民党
　　細谷　勇人：国民

埼玉3区

（立候補者3人）：川口市3区域、越谷市
　　中村　尚子：参政党
当）黄川田　仁志：自民党
　　竹内　千春：中道

埼玉4区

（立候補者4人）：朝霞市、志木市、和光市、新座市
　　岸田　光広：国民
　　工藤　薫：共産党
当）穂坂　泰：自民党
　　伊勢田　享子：維新

埼玉5区

（立候補者3人）：さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区
　　枝野　幸男：中道
　　飯塚　佳佑：参政党
当）井原　隆：自民党

埼玉6区

（立候補者5人）：鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市
　　長島　美子：参政党
比）大島　敦：中道
　　津田　賢伯：維新
当）尾花　瑛仁：自民党
　　秋山　もえ：共産党

埼玉7区

（立候補者2人）：川越市、富士見市
　　小宮山　泰子：中道
当）中野　英幸：自民党

埼玉8区

（立候補者3人）：所沢市、ふじみ野市、三芳町
　　市来　伴子：中道
当）柴山　昌彦：自民党
　　岡田　静佳：無所属

埼玉9区

（立候補者2人）：飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
　　杉村　慎治：中道
当）大塚　拓：自民党

埼玉10区

（立候補者2人）：東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町
　　坂本　祐之輔：中道
当）山口　晋：自民党

埼玉11区

（立候補者5人）：秩父市、本庄市、深谷市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
当）小泉　龍司：自民党
　　島田　誠：中道
　　甲斐　隆：参政党
　　柿沼　遥輝：共産党
　　布施　卓人：国民

埼玉12区

（立候補者2人）：熊谷市、行田市、加須市、羽生市
　　森田　俊和：中道
当）野中　厚：自民党

埼玉13区

（立候補者5人）：久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町
当）三ツ林　裕巳：自民党
　　杉山　鎮夫：参政党
比）橋本　幹彦：国民
　　沢口　千枝子：共産党
　　高井　崇志：れいわ

埼玉14区

（立候補者4人）：草加市、八潮市、三郷市
　　苗村　京子：共産党
　　雨宮　裕子：参政党
当）藤田　誠：自民党
比）鈴木　義弘：国民

埼玉15区

（立候補者4人）：さいたま市桜区、さいたま市南区、蕨市、戸田市
当）田中　良生：自民党
　　藤川　広明：諸派
　　南原　竜樹：維新
　　小山田　経子：中道

埼玉16区

（立候補者3人）：さいたま市岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町
当）土屋　品子：自民党
　　永堀　健：共産党
　　三角　創太：中道

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順