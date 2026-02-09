【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・埼玉県（1区〜16区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・埼玉県（1区〜16区）当選一覧

埼玉1区

（立候補者4人）：さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区

-----

当）村井 英樹：自民党

菅又 士廊：参政党

武正 公一：中道

羽田 一樹：無所属

埼玉2区

（立候補者4人）：川口市2区域

-----

菅野 静華：参政党

高橋 英明：維新

当）新藤 義孝：自民党

細谷 勇人：国民

埼玉3区

（立候補者3人）：川口市3区域、越谷市

-----

中村 尚子：参政党

当）黄川田 仁志：自民党

竹内 千春：中道

埼玉4区

（立候補者4人）：朝霞市、志木市、和光市、新座市

-----

岸田 光広：国民

工藤 薫：共産党

当）穂坂 泰：自民党

伊勢田 享子：維新

埼玉5区

（立候補者3人）：さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区

-----

枝野 幸男：中道

飯塚 佳佑：参政党

当）井原 隆：自民党

埼玉6区

（立候補者5人）：鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市

-----

長島 美子：参政党

比）大島 敦：中道

津田 賢伯：維新

当）尾花 瑛仁：自民党

秋山 もえ：共産党

埼玉7区

（立候補者2人）：川越市、富士見市

-----

小宮山 泰子：中道

当）中野 英幸：自民党

埼玉8区

（立候補者3人）：所沢市、ふじみ野市、三芳町

-----

市来 伴子：中道

当）柴山 昌彦：自民党

岡田 静佳：無所属

埼玉9区

（立候補者2人）：飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町

-----

杉村 慎治：中道

当）大塚 拓：自民党

埼玉10区

（立候補者2人）：東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町

-----

坂本 祐之輔：中道

当）山口 晋：自民党

埼玉11区

（立候補者5人）：秩父市、本庄市、深谷市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町

-----

当）小泉 龍司：自民党

島田 誠：中道

甲斐 隆：参政党

柿沼 遥輝：共産党

布施 卓人：国民

埼玉12区

（立候補者2人）：熊谷市、行田市、加須市、羽生市

-----

森田 俊和：中道

当）野中 厚：自民党

埼玉13区

（立候補者5人）：久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町

-----

当）三ツ林 裕巳：自民党

杉山 鎮夫：参政党

比）橋本 幹彦：国民

沢口 千枝子：共産党

高井 崇志：れいわ

埼玉14区

（立候補者4人）：草加市、八潮市、三郷市

-----

苗村 京子：共産党

雨宮 裕子：参政党

当）藤田 誠：自民党

比）鈴木 義弘：国民

埼玉15区

（立候補者4人）：さいたま市桜区、さいたま市南区、蕨市、戸田市

-----

当）田中 良生：自民党

藤川 広明：諸派

南原 竜樹：維新

小山田 経子：中道

埼玉16区

（立候補者3人）：さいたま市岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町

-----

当）土屋 品子：自民党

永堀 健：共産党

三角 創太：中道

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順