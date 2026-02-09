【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・埼玉県（1区〜16区）当選一覧
埼玉1区
（立候補者4人）：さいたま市見沼区、さいたま市浦和区、さいたま市緑区
-----
当）村井 英樹：自民党
菅又 士廊：参政党
武正 公一：中道
羽田 一樹：無所属
埼玉2区
（立候補者4人）：川口市2区域
-----
菅野 静華：参政党
高橋 英明：維新
当）新藤 義孝：自民党
細谷 勇人：国民
埼玉3区
（立候補者3人）：川口市3区域、越谷市
-----
中村 尚子：参政党
当）黄川田 仁志：自民党
竹内 千春：中道
埼玉4区
（立候補者4人）：朝霞市、志木市、和光市、新座市
-----
岸田 光広：国民
工藤 薫：共産党
当）穂坂 泰：自民党
伊勢田 享子：維新
埼玉5区
（立候補者3人）：さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区
-----
枝野 幸男：中道
飯塚 佳佑：参政党
当）井原 隆：自民党
埼玉6区
（立候補者5人）：鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市
-----
長島 美子：参政党
比）大島 敦：中道
津田 賢伯：維新
当）尾花 瑛仁：自民党
秋山 もえ：共産党
埼玉7区
（立候補者2人）：川越市、富士見市
-----
小宮山 泰子：中道
当）中野 英幸：自民党
埼玉8区
（立候補者3人）：所沢市、ふじみ野市、三芳町
-----
市来 伴子：中道
当）柴山 昌彦：自民党
岡田 静佳：無所属
埼玉9区
（立候補者2人）：飯能市、狭山市、入間市、日高市、毛呂山町、越生町
-----
杉村 慎治：中道
当）大塚 拓：自民党
埼玉10区
（立候補者2人）：東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町
-----
坂本 祐之輔：中道
当）山口 晋：自民党
埼玉11区
（立候補者5人）：秩父市、本庄市、深谷市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、美里町、神川町、上里町、寄居町
-----
当）小泉 龍司：自民党
島田 誠：中道
甲斐 隆：参政党
柿沼 遥輝：共産党
布施 卓人：国民
埼玉12区
（立候補者2人）：熊谷市、行田市、加須市、羽生市
-----
森田 俊和：中道
当）野中 厚：自民党
埼玉13区
（立候補者5人）：久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、伊奈町、宮代町、杉戸町
-----
当）三ツ林 裕巳：自民党
杉山 鎮夫：参政党
比）橋本 幹彦：国民
沢口 千枝子：共産党
高井 崇志：れいわ
埼玉14区
（立候補者4人）：草加市、八潮市、三郷市
-----
苗村 京子：共産党
雨宮 裕子：参政党
当）藤田 誠：自民党
比）鈴木 義弘：国民
埼玉15区
（立候補者4人）：さいたま市桜区、さいたま市南区、蕨市、戸田市
-----
当）田中 良生：自民党
藤川 広明：諸派
南原 竜樹：維新
小山田 経子：中道
埼玉16区
（立候補者3人）：さいたま市岩槻区、春日部市、吉川市、松伏町
-----
当）土屋 品子：自民党
永堀 健：共産党
三角 創太：中道
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順