【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北陸信越ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・北陸信越ブロック（定数10）当選一覧（2月9日 5:00現在）
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 国定 勇人
1 斎藤 洋明
1 上田 英俊
1 橘 慶一郎
1 小森 卓郎
1 佐々木 紀
1 西田 昭二
1 稲田 朋美
1 井出 庸生
1 後藤 茂之
1 宮下 一郎
当）12 田畑 裕明
13 内山 航
13 鷲尾英一郎
13 高鳥 修一
13 中田 宏
13 若林 健太
13 藤田ひかる
当）19 今 洋佑
20 古井 康介
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 中川 宏昌
当）2 西村 智奈美
当）2 菊田 真紀子
2 黒岩 宇洋
2 米山 隆一
2 梅谷 守
2 山 登志浩
2 越川 康晴
当）2 近藤 和也
2 波多野 翼
2 辻 英之
2 篠原 孝
2 下条 みつ
2 神津 健
2 福田 淳太
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
当）1 若狭 清史
1 小林 誠
1 手塚 大輔
― 1 伊藤 和成
― 1 金井 典子
【国民民主党】
名簿順位 氏名
当）1 小竹 凱
1 花岡 明久
1 山中 俊祐
1 山本 圭太
― 1 野村 泰暉
【日本共産党】
名簿順位 氏名
1 藤野 保史
2 平 あや子
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
1 蓮池 透
【参政党】
名簿順位 氏名
当）1 川 裕一郎
2 藤本 一希
3 斉藤 匠
4 高岩 勝人
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 斎藤 幸男
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 三井田 孝欧
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 五十田 裕子
【安楽死制度を考える会】
名簿順位 氏名
1 佐野 秀光
2 高橋 忠男