【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北陸信越ブロック　当選一覧

写真拡大

◆衆院選2026　比例代表・北陸信越ブロック（定数10）当選一覧（2月9日 5:00現在）

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　国定　勇人
　　1　斎藤　洋明
　　1　上田　英俊
　　1　橘　慶一郎
　　1　小森　卓郎
　　1　佐々木　紀
　　1　西田　昭二
　　1　稲田　朋美
　　1　井出　庸生
　　1　後藤　茂之
　　1　宮下　一郎
当）12　田畑　裕明
　　13　内山　航
　　13　鷲尾英一郎
　　13　高鳥　修一
　　13　中田　宏
　　13　若林　健太
　　13　藤田ひかる
当）19　今　洋佑
　　20　古井　康介

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　中川　宏昌
当）2　西村　智奈美
当）2　菊田　真紀子
　　2　黒岩　宇洋
　　2　米山　隆一
　　2　梅谷　守
　　2　山　登志浩
　　2　越川　康晴
当）2　近藤　和也
　　2　波多野　翼
　　2　辻　英之
　　2　篠原　孝
　　2　下条　みつ
　　2　神津　健
　　2　福田　淳太

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
当）1　若狭　清史
　　1　小林　誠
　　1　手塚　大輔
―　1　伊藤　和成
―　1　金井　典子

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　小竹　凱
　　1　花岡　明久
　　1　山中　俊祐
　　1　山本　圭太
―　1　野村　泰暉

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
　　1　藤野　保史
　　2　平　あや子

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
　　1 蓮池　透

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
当）1　川　裕一郎
　　2　藤本　一希
　　3　斉藤　匠
　　4　高岩　勝人

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1 斎藤　幸男

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1 三井田　孝欧

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1 五十田　裕子

 

【安楽死制度を考える会】
名簿順位 氏名
　　1　佐野　秀光
　　2　高橋　忠男