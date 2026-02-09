【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北陸信越ブロック　当選一覧

◆衆院選2026 比例代表・北陸信越ブロック（定数10）当選一覧（2月9日 5:00現在）

【自由民主党】

名簿順位 氏名

1 国定 勇人

1 斎藤 洋明

1 上田 英俊

1 橘 慶一郎

1 小森 卓郎

1 佐々木 紀

1 西田 昭二

1 稲田 朋美

1 井出 庸生

1 後藤 茂之

1 宮下 一郎

当）12 田畑 裕明

13 内山 航

13 鷲尾英一郎

13 高鳥 修一

13 中田 宏

13 若林 健太

13 藤田ひかる

当）19 今 洋佑

20 古井 康介

【中道改革連合】

名簿順位 氏名

当）1 中川 宏昌

当）2 西村 智奈美

当）2 菊田 真紀子

2 黒岩 宇洋

2 米山 隆一

2 梅谷 守

2 山 登志浩

2 越川 康晴

当）2 近藤 和也

2 波多野 翼

2 辻 英之

2 篠原 孝

2 下条 みつ

2 神津 健

2 福田 淳太

【日本維新の会】

名簿順位 氏名

当）1 若狭 清史

1 小林 誠

1 手塚 大輔

― 1 伊藤 和成

― 1 金井 典子

【国民民主党】

名簿順位 氏名

当）1 小竹 凱

1 花岡 明久

1 山中 俊祐

1 山本 圭太

― 1 野村 泰暉

【日本共産党】

名簿順位 氏名

1 藤野 保史

2 平 あや子

【れいわ新選組】

名簿順位 氏名

1 蓮池 透

【参政党】

名簿順位 氏名

当）1 川 裕一郎

2 藤本 一希

3 斉藤 匠

4 高岩 勝人

【減税日本・ゆうこく連合】

名簿順位 氏名

1 斎藤 幸男

【日本保守党】

名簿順位 氏名

1 三井田 孝欧

【社会民主党】

名簿順位 氏名

1 五十田 裕子

【安楽死制度を考える会】

名簿順位 氏名

1 佐野 秀光

2 高橋 忠男