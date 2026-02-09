一ノ瀬瑠菜、“最強18歳”最後の肢体を激写
名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（18）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』8号（集英社）の表紙&巻頭グラビア&DVDに登場する。
【写真】フレッシュな制服姿を披露した吉井しえる、一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃
一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。アイドルグループ「Charlotte（シャルロット）」のメンバーとして活躍するも15日のライブをもって卒業。また、多数の雑誌の表紙を飾るなど大ブレイクし、昨年2月にはファースト写真集『MOIS』（小学館）を発売した。
まもなく迎える誕生日で19歳になる一ノ瀬。今回は“最強18歳”最後の肢体を激写。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を惜しげもなく見せている。
そのほか同号には、矢野ななか、加藤玲菜、和田海佑、藤原ナミ、上原わかな、染谷有香が登場する。
