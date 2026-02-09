俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演し、驚異的な記憶力を明かした。

俳優仲間の浦井健治がVTR出演し「超絶な記憶力、神的な域に達している。台本を“まだ1回も見ていないし、今から覚える”って言って、3〜4ページいきなり覚えて、その場でやった。10分、15分で覚えて。あまりにも衝撃的で。1回も間違えない」とコメントした。

井上は、「比較的、画で覚える」と言い「順番なんですよね。最初だけ覚えておけば、最初出れば次が出て…みたいなつながり」と説明。それを聞いた女優のYOUは「出ない、出ない、つながらない」と言い、井上から「じゃあどうやって覚えるんですか？」と聞かれると「必死」と答え苦笑していた。

井上は2000年、東京芸術大学在学中にミュージカル「エリザベート」のオーディションに受かり、デビュー。以後、さまざまな作品に出演。“ミュージカル界のプリンス”と言われる。2016年に歌手の知念里奈と結婚。知念は06年に前夫との間に長男を授かっており、井上は結婚と同時に父親になった。18年には次男が誕生している。