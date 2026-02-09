【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北海道ブロック 当選一覧
◆衆院選2026 比例代表・北海道ブロック（定数8）当選一覧
【自由民主党】
名簿順位 氏名
1 中村 裕之
1 東 国幹
1 鈴木 貴子
1 向山 淳
1 武部 新
当）6 伊東 良孝
7 加藤 貴弘
7 高橋 祐介
7 高木 宏寿
7 和田 義明
7 松下 英樹
当）7 渡辺 孝一
7 中川 紘一
当）14 村木 汀
当）15 吉田 有理
【中道改革連合】
名簿順位 氏名
当）1 佐藤 英道
当）2 浮島 智子
3 道下 大樹
3 松木 謙公
3 荒井 優
3 大築 紅葉
3 池田 真紀
3 西川 将人
3 篠田 奈保子
3 逢坂 誠二
当）3 山岡 達丸
3 神谷 裕
3 石川 香織
3 川原田 英世
15 工藤 愛紗
16 田島 央一
17 広川 竜行
【日本維新の会】
名簿順位 氏名
― 1 山崎 泉
2 オカダ 美輪子
【国民民主党】
名簿順位 氏名
当）1 臼木 秀剛
2 鈴木 雅貴
【日本共産党】
名簿順位 氏名
1 畠山 和也
【れいわ新選組】
名簿順位 氏名
1 野村パターソン 和孝
【参政党】
名簿順位 氏名
1 中島 良樹
2 中田 綾子
【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
1 門脇 翔平
【日本保守党】
名簿順位 氏名
1 小野寺 秀
【社会民主党】
名簿順位 氏名
1 鳴海 一芳
【チームみらい】
名簿順位 氏名
1 稲葉 宗能