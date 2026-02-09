【衆議院総選挙2026・開票結果】比例代表・北海道ブロック　当選一覧

写真拡大

◆衆院選2026　比例代表・北海道ブロック（定数8）当選一覧

【自由民主党】
　名簿順位　氏名
　　1　中村　裕之
　　1　東　国幹
　　1　鈴木　貴子
　　1　向山　淳
　　1　武部　新
当）6　伊東　良孝
　　7　加藤　貴弘
　　7　高橋　祐介
　　7　高木　宏寿
　　7　和田　義明
　　7　松下　英樹
当）7　渡辺　孝一
　　7　中川　紘一
当）14　村木　汀
当）15　吉田　有理

 

【中道改革連合】
　名簿順位　氏名
当）1　佐藤　英道
当）2　浮島　智子
　　3　道下　大樹
　　3　松木　謙公
　　3　荒井　優
　　3　大築　紅葉
　　3　池田　真紀
　　3　西川　将人
　　3　篠田　奈保子
　　3　逢坂　誠二
当）3　山岡　達丸
　　3　神谷　裕
　　3　石川　香織
　　3　川原田　英世
　　15　工藤　愛紗
　　16　田島　央一
　　17　広川　竜行

 

【日本維新の会】
　名簿順位　氏名
―　1　山崎　泉
　　2　オカダ　美輪子

 

【国民民主党】
　名簿順位　氏名
当）1　臼木　秀剛
　　2　鈴木　雅貴

 

【日本共産党】
　名簿順位　氏名
　　1 　畠山　和也

 

【れいわ新選組】
　名簿順位　氏名
　　1　野村パターソン　和孝    

 

【参政党】
　名簿順位　氏名
　　1　中島　良樹
　　2　中田　綾子

 

【減税日本・ゆうこく連合】
名簿順位 氏名
　　1 門脇　翔平

 

【日本保守党】
名簿順位 氏名
　　1 小野寺　秀

 

【社会民主党】
名簿順位 氏名
　　1　鳴海　一芳

 

【チームみらい】
名簿順位 氏名
　　1　稲葉　宗能