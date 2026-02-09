まさかの予選失格　斯波正樹を襲った“不可解”なフッ素検出が波紋　本人は困惑「同じワックスを塗った選手は出ていない」【冬季五輪】

不可解な検査結果で失格処分を命じられた斯波(C)Getty Images

本人も結果を受け止めきれない事態となった。

現地時間2月8日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子パラレル大回転の予選が、リヴィーニョ・スノーパークで行なわれ、日本の斯波正樹は、1回目の滑走でDSQ（失格）。2回目を滑れずに無念の予選敗退となった。

赤コースで臨んだ斯波はスタートを完璧に決め、幸先よく滑り出したが、第2旗門でわずかに体勢を崩すと、その後はリズムを取り戻せないまま44秒68でフィニッシュ。2回目の巻き返しが期待された。

たしかに走り切った。にもかかわらず、なぜ斯波に失格処分は下されたのか。それは1回目を終えた直後のボード検査で、2022-23シーズンから使用禁止となっているフッ素成分が含まれるワックスの陽性判定を受けたためだった。

「夢であってほしい」――そう願った。しかし、15回も行われたという検査の結果も虚しく、判定は覆らなかった。

まさに青天の霹靂と言える事態だった。予選後にフラッシュインタビューに応じた斯波は、憔悴した表情を浮かべながら「板からフッ素の成分が出た。しかし、いつどこでフッ素の成分が付いたかは、わからない状況です」と説明。さらに「同じワックスを塗った選手からはフッ素は出ていないようですし、どのタイミングで、なぜフッ素が付いてしまったのか、防犯カメラあれば見てもらう状況。そのカメラもあるかないか、それもちょっと分からない」と困惑気味に現状を振り返った。