俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。「天才的」と思ったシンガー・ソングライターを明かした。

井上は2002年、23歳の時にミュージカル「モーツァルト！」で初めての主役を演じた。井上は「挫折っていう意味では、初めて主役をやった『モーツァルト！』っていうミュージカルがあって、モーツァルトの役だったんですけど。天才を演じることができなくて」と振り返った。

その時にダブルキャストでともに主演を演じたのが、当時19歳の中川晃教だった。「中川晃教君と2人で交互にやるって感じで。彼はド新人だったんですけど、天才的なシンガー・ソングライターで、役とピッタリで。彼の評判がぐわーっと上がって、“井上君はあまりこの役は合わないかな”みたいな」と落ち込んだという。

井上は、行きつけの老舗ドイツ料理店「バーデンバーデン」の先代オーナー・曽根崎武男さんに「もう自分にはできなかった」と言うと、「じゃあウイーンに行こうって。モーツァルトが生まれて育った場所に行こうって。ウイーンに言って、ザルツブルクに行って、モーツァルトの生まれ育った場所全部回って、浴びれるだけのモーツァルトを浴びて」という経験をさせてもらい、再演の際には「自分なりにやれるようにもなったし、周りの評価も初演より良くて。なんとかやって行けるかもと思った」と恩人の存在で、今の自分があるとしみじみと語っていた。