俳優の井上芳雄（46）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。2016年に結婚した歌手の知念里奈（45）の連れ子である、20歳の長男との関係を語った。

知念は06年に前夫との間に長男を授かっており、井上が知念と結婚した時には、すでに10歳となっていた。

井上は「自分がパパになれるのかもしれないって、想像だにしなかったじゃないですか、それがもの凄くうれしくて、それでめちゃくちゃ自分が幸せになったんですね。うれしくて、うれしくて、両親とかにも勢い勇んで“こういう家庭を築くことになりそう！”って言った。父と母も泣いて喜ぶだろうなと思ったら、めっちゃ現実的で。“ちょっと待て”と。“お前いきなり、他人の子の父親になれるのか？”って言われて。そっち？って思うくらい浮かれちゃって」と振り返った。

現在、長男は20歳で、「小学校くらいからクラシックバレエを習い始めて。日本でもプロになれるくらいになって、今はドイツの学校に留学しているんですけど」と説明。

「どんな関係ですか？」と聞かれると「なんていうのかな、ここぞという時には、僕の味方になってくれる。僕と妻がケンカしてても、“僕は父さんの味方だからね”って。ママの時もあるけど、比較的僕の方に」とうれしそうに語っていた。

また、18年に誕生した次男については、今は小学校1年生とし「ヤンチャっていう感じと違うけど。なんでもやりたい。何でも好奇心持っていて。やっぱり次男だから、愛されている感じ。それを当たり前だと思っている感じがあふれている」と語った。

井上は2000年、東京芸術大学在学中にミュージカル「エリザベート」のオーディションに受かり、デビュー。以後、さまざまな作品に出演。“ミュージカル界のプリンス”と言われる。2016年に知念と結婚。18年には次男が誕生した。