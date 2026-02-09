「まじか」「もうやめて」日本サッカー界にまた悲報…日本代表の一時はレギュラーだった28歳DFが負傷交代でネット悲鳴「戻ってきたばかりなのに」「心配です」
現地２月８日に開催されたエールディビジの第22節で、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZが、板倉滉と冨安健洋が出番なしに終わったアヤックスとホームで対戦。１−１のドローに終わった。
この試合の38分に、アクシデントが発生する。今季初先発の毎熊が右足を負傷し、途中交代を余儀なくされたのだ。
現在28歳のDFは、日本代表が基本システムを４バックから３バックに変更した影響もあり、24年の３月シリーズ以降は招集から遠ざかっているとはいえ、同年のアジアカップでは一時的に右SBのレギュラーとしてプレーした実力者だ。
今季は開幕に負った怪我の影響で前半戦を棒に振り、１月に復帰を果たしたばかりだった。
久保建英、南野拓実、瀬古歩夢、町田浩樹ら日本代表戦士に怪我人が相次いでいることもあり、SNS上では状態を懸念する声が多数上がった。
「え、毎熊まで怪我したの？！」
「まじか...」
「また怪我したん！？」
「軽い怪我でありますように」
「心配です」
「ケガから戻ってきたばかりなのに」
「また怪我？まじ？ やめてよせっかく復帰したのに」
「試合見始めたら毎熊くん怪我で居なくなっちゃったんだけど！！！もうやめて〜」
「今回は長引かないといいけど」
長期離脱にならないのを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
