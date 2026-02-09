◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート団体 決勝 ペア・フリースケーティング(大会3日目/現地8日)

フィギュアスケート団体の決勝が行われ、ペアのフリースケーティング（FS）に三浦璃来選手・木原龍一選手組が出場しました。

初日のショートプログラムにも出場した三浦・木原組の“りくりゅうペア”は自己ベストを更新する演技で1位をマーク。日本の2位通過に大きく貢献しました。

FSで5組中5番目に登場したりくりゅうペアは映画「グラディエーター」の曲に合わせ、冒頭の3回転ツイストリフトを成功。続くコンビネーションジャンプも決めると中盤も息の合った演技で力を見せました。

圧巻の演技を見せたりくりゅうペアはこれまでのフリー自己最高（147.89点）を更新する155.55点を記録。ペア1位をマークしました。

ペアFSの順位はジョージアが139.70点で2位、イタリアが136.61点で3位、アメリカは135.36点4位、カナダが134.42点で5位となり、日本は団体トップのアメリカに2点差に迫りました。

団体のチームジャパンはこのあと女子シングルFSに坂本花織選手、男子シングルFSに佐藤駿選手が登場します。

▽ペア終了時、団体決勝の順位(得点)1位:(51)アメリカ2位:(49)日本3位:(45)イタリア4位:(41)ジョージア5位:(41)カナダ