プロ・リーグ 25/26の第24節 クラブ・ブリュージュとスタンダールの試合が、2月9日02:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、ママドゥ・ディアコン（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスタンダールはアドナネ・アビド（FW）、デニス・エッケルト（FW）、ラフィキ・サイード（FW）らが先発に名を連ねた。

34分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのカイリアニ・サブ（DF）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに45分クラブ・ブリュージュが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+2分クラブ・ブリュージュが追加点。カルロス・ボルジェス（FW）のアシストからジョエル・オルドニェス（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが3-0で勝利した。

なお、スタンダールは52分にデービッド・ベイツ（DF）、90分にジョズエ・ホマウー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 04:31:19 更新