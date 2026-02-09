ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【衆院選：開票終了】3つの小選挙区いずれも前職が当選 自民・新人… 【衆院選：開票終了】3つの小選挙区いずれも前職が当選 自民・新人の浅田氏は比例復活当選《長崎》 【衆院選：開票終了】3つの小選挙区いずれも前職が当選 自民・新人の浅田氏は比例復活当選《長崎》 2026年2月9日 4時17分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 36年ぶりの同日選挙となった「衆議院選挙」と「県知事選挙」は8日、投開票が行われました。 衆議院の3つの小選挙区ではいずれも前職が当選しました。 【長崎１区】 【長崎２区】 【長崎３区】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【知事選：開票終了】新人の平田氏が当選「県全体得票数と市町別 開票結果」《長崎》 【県知事選】接戦の末 再選ならず「結果は私の至らなさゆえ…」大石 賢吾氏 敗戦の弁(抜粋)《長崎》 【衆院選】確定投票率「衆院選・知事選ともに36年ぶりの同日選挙で大きく伸びる」《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, フローリング, 法要, 介護タクシー, イベント, 老後, 住宅, 静岡, 思いやり, リペア工事