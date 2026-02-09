スポニチ

　ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は5日目を迎える。勝負の準優。注目は10Rだ。

　機力でズバ抜けている平田と吉田裕。枠番で分のある平田がインから先マイする公算は大きい。G1初優出へ押し切りで決める。次位は、動きで吉田裕だが、経験値の高い池田浩に期待した。坪井は一瞬の隙を拾えるか。外枠勢は展開に注文がつく。

　＜1＞平田健之佑　（4日目12Rは）6コースから伸びて行くまでの足はないですね。安定板がない方が調整は合わせやすい。バランスが取れてスリットの足やターンの後の足がいい。

　＜2＞吉田裕平　やはり安定板がつかない方がいい。それでも足はいい。バチッと合えば全部の足がいい。

　＜3＞池田浩二　変わっていない。スリットから下がります。ターンするところまで持っていけない。

　＜4＞坪井康晴　そんなに悪くない。真ん中くらいはあるし、十分に戦えます。

　＜5＞中山翔太　安定板がついた方がマシでした。下がるようなことはなかった。まずは予選突破することができて良かった。

　＜6＞笠原亮　悪くなかった。仕掛けて行く足はないので展開待ちになる。安定板が取れたら、また調整する。