ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」は5日目を迎える。勝負の準優。注目は10Rだ。

機力でズバ抜けている平田と吉田裕。枠番で分のある平田がインから先マイする公算は大きい。G1初優出へ押し切りで決める。次位は、動きで吉田裕だが、経験値の高い池田浩に期待した。坪井は一瞬の隙を拾えるか。外枠勢は展開に注文がつく。

＜1＞平田健之佑 （4日目12Rは）6コースから伸びて行くまでの足はないですね。安定板がない方が調整は合わせやすい。バランスが取れてスリットの足やターンの後の足がいい。

＜2＞吉田裕平 やはり安定板がつかない方がいい。それでも足はいい。バチッと合えば全部の足がいい。

＜3＞池田浩二 変わっていない。スリットから下がります。ターンするところまで持っていけない。

＜4＞坪井康晴 そんなに悪くない。真ん中くらいはあるし、十分に戦えます。

＜5＞中山翔太 安定板がついた方がマシでした。下がるようなことはなかった。まずは予選突破することができて良かった。

＜6＞笠原亮 悪くなかった。仕掛けて行く足はないので展開待ちになる。安定板が取れたら、また調整する。