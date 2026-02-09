お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が8日に放送された読売テレビ「漫才Lovers」（後4・00）に出演。大先輩の大物芸人にマンションの購入金額を“暴露”されて呆れる場面があった。

「激白!コンビの掟」のトークテーマで総合司会を務めるお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一が「我々が尊敬する師匠はもっとたくさんありそうなんで、密着させてもらいました」とV振りした。

VTRに登場したのは「西川のりお・上方よしお」の2人。同コンビの掟に迫る中、2人の食事中の話題が「大好きなウワサ話」となった。そこで西川が「昴生がマンション買いよった。リノベーションして1○円かなんかのマンションで…」と暴露。

テロップには金額の桁部分が隠されるも、「億」の文字と認識できた。VTRを見守っていたスタジオでは1億円の購入に「えー!?」「マジで!?」とざわつくと、昴生は「そんなわけないやろ!」と否定した。

西川はその後もVTRで何度も金額を口にし、密着したスタッフが「マンション買いはったんですか?」と確認すると「1○円超えてるマンション」と答えた。また、このマンション購入に「無謀。もうちょっと考えてから…」とバッサリ。これに昴生は「勝手なこと言うな!のりお!のりお!」と止まらない大先輩に呆れた表情を見せていた。