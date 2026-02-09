ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。準優の緊張感に打ち勝った権藤俊光が1号艇を獲得した。初のG1タイトルを目指して一目散の逃げだ。

予選トップだった山本が準優で敗れた。これで2位の権藤がファイナル1号艇。行き足中心にトップ級の機力を誇る。「スタートも大丈夫」。一世一代の全速逃げで近畿の頂点に立つ。相手は昨年のグランプリV機が相棒の稲田。センター筋からスッと伸ばして、1マークは自在に攻める。準優で惜しくも2着だった中島は稲田マークに徹する走りか。松井もさすがの走りで優出。ここ一番の力は侮れない。

＜1＞権藤俊光 安定板が着いても足は完璧でした。行き足、回ってからの足がいいのでレースはしやすい。

＜2＞松井繁 バランスは取れているけど、悪くもなく良くもなく。ペラの方向性はようやく分かってきた。

＜3＞稲田浩二 だいぶいい体感にはなっている。乗り味の部分。足は準優に入ったら変わらない。

＜4＞中島孝平 仕上がりとしては、もう少しターン回りが欲しい。ダッシュ枠なので、その調整はします。

＜5＞西村拓也 中間速がいい。伸びや出足がグイーンという感じではないのでレース足がいいですね。

＜6＞井上忠政 バランスが取れて上位の足。吉川元さんと特訓しても一緒に行けた。スタートも問題ない。