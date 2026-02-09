桃月なしこ2nd写真集、4.22発売決定！ 完成された美しさの極致へ
桃月なしこの2nd写真集が講談社より、4月22日発売されることが決定。併せて、先行カット2点が公開された。
【写真】桃月なしこ2nd写真集は過去最大限の露出に！ 美しさが際立つ先行カット
2017年に『週刊ヤングマガジン』でグラビアデビュー。現役看護師、コスプレイヤーとしても注目を集め、ファッション誌のモデル、女優としても活躍の場を広げている桃月なしこ。現在、テレビ大阪『令和に官能小説作ってます』にて、地上波連ドラ初主演を務めている。
そんな彼女の2nd写真集の発売が決定。1st写真集は、予約段階から2ヵ月以上も在庫切れ状態に。この写真集の売れ行きが話題になってから6年、表現者として進化を続けた彼女が、30歳の節目に新たな写真集を届ける。
今回の舞台は、初上陸となるスペインのカタルーニャ州。歴史を刻む石畳の街並みや地中海の眩いビーチ、そして静かな時間の流れる田舎のホテル。20代最後のスペインロケと、30歳を迎えた直後の東京。過去最大限に美しく露わな姿で、かつて“未完”だった彼女が、一人の女性として完成されていく過程を鮮烈に描き出した。
さらに、8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開、寝起きのすっぴんまで。デビューから現在までの変遷をたどる、まさに集大成といえる一冊となっている。
なお、初版限定で、スペイン土産が抽選で当たる応募券、もれなくポストカードが付いてくる。
桃月は「2nd写真集を出してほしいという声を、1st写真集から5年半もの間ずっといただいていました。とてもありがたい反面、自分自身にまだ自信が持てず、なかなか一歩を踏み出せずにいたのが正直な気持ちです。そんな中で30歳という節目を迎え、出すとしたらこのタイミングしかないと思い、今回出版を決意しました」と心境を吐露。
「5年半という時間を経て、年齢や経験を重ねた今の自分だからこそ残せるものがあると感じています。そんな今の私を、再びヤングマガジンさんから写真集という形で残せることを、すごく嬉しく思います」と語る。
そして「今回の撮影地であるスペインは、私がずっと尊敬している事務所の元先輩、川崎あやさんが、芸能界引退前に最後に出された写真集の撮影地でもあります。その作品に強い憧れとリスペクトがあり、もし自分が再び写真集を出すことがあるなら、いつか同じ地で撮影し、あやちゃんが見ていた景色を私も見てみたい、そんな思いをずっと抱いていました」と撮影の経緯を説明。
「実際にスペインを訪れてみると、強い光や影、街の空気感に背中を押され、作り込まない、今の自分を自然に写してもらえる場所だと感じました。尊敬する先輩への想いと、今の自分が重なった場所がスペインで、改めて思い返してみても、この地を撮影地に選んで本当に良かったと心から思っています」とコメントしている。
『桃月なしこ2nd写真集（仮）』は、講談社より4月22日発売。定価3300円（税込）。
