◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）８日＝大谷翔太】団体最終日がスタート。ペアのフリーが行われ、予選２位の日本は、世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が世界歴代３位の１５５・５５点をマーク。６日のショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位を獲得し、予選トップの米国に２点差に迫った。逆転金メダルへ「りくりゅう」がバトンをつないだ。

冒頭の高さのあるトリプルツイストから観客を魅了。３回転トウループ―２回転半―２回転半の連続ジャンプ、スロー３回転ルッツなど完成度の高い技と表現をやり遂げた。演技後はガッツポーズを繰り返し、抱き合った。得点が出ると三浦が驚きのあまり、椅子から転げ落ちるハプニングもあった。

大会初日の６日は、ＳＰで世界歴代３位となる８２・８４点の自己ベスト。圧巻の滑りで、１０点を獲得した。演技後は各国の応援席でスタンディングオベーションが起き、取材エリアでは開催国イタリアのペアから「Ｃｏｎｇｒａｔｓ！（おめでとう）」と声をかけられた。日本が銀メダルだった２０２２年北京五輪は、ＳＰ４位、フリー２位。団体を終え、個人との“五輪４連勝”も見えてきた。

昨年１２月の全日本選手権、三浦はＳＰ直前に左肩を脱臼。フリーを棄権し、大事には至らなかったものの状態が懸念された。日本連盟は団体金メダル獲得のため、得点源となる「りくりゅう」にＳＰ、フリー２種目への出場を打診。ただ竹内洋輔強化部長によれば、当初は「非常に厳しい中だった」。それでも話し合いを重ね、試合日程などを確認。そして「パリ（五輪）での表彰式以降に、彼らの中で金を取るという誓いを果たすということも含めて、最終的に出てくれるというところから、まず木原選手たちが決まった」。不退転の覚悟で、ミラノの氷上に立っていた。

坂本花織（シスメックス）と佐藤駿（エームサービス・明大）が控える男女シングル。金メダル獲得へ、竹内部長も「天王山」と見据えた戦いが始まる。ライバル米国は、女子が全米３連覇のグレン、そして男子は世界王者のマリニンが出場。初優勝の日本か、２連覇の米国か。互いのプライドをかけた戦いとなる。

◆三浦 璃来（みうら・りく）２００１年１２月１７日、兵庫県生まれ。２４歳。大阪・向陽台高から中京大卒。スケートは５歳から。１５―１６年シーズンからペアに転向し、市橋翔哉と組む。１９年８月に木原龍一と新ペアを結成。幼少期に空手経験があり、得意技は回し蹴り。１４６センチ。

◆木原 龍一（きはら・りゅういち）１９９２年８月２２日、愛知県生まれ。３３歳。中京大卒。４歳からスケートを始め、シングルで１１年世界ジュニア男子代表。１３―１４年シーズンからペア転向。五輪は高橋成美と組んで１４年ソチ、須崎海羽と１８年平昌、三浦璃来と２２年北京に出場。１７４センチ。

◇団体戦の大会方式 男女シングル、ペア、アイスダンスの４種目中３種目以上の出場枠を持つ国と地域で、国際スケート連盟の各種目ランク合計上位１０チームが参加。予選と決勝で選手を交代できる。ショートプログラム（ＳＰ）、リズムダンス（ＲＤ）で１位から１０位までに１０〜１点が与えられ、４種目の合計上位５チームがフリーの決勝へ。同じく１〜５位までに１０〜６点が与えられ、予選と決勝の合計で順位が決定する。