ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは7日（日本時間8日）に決勝が行われ、日本の木村葵来（ムラサキスポーツ）が同種目初の金メダル、木俣椋真（ヤマゼン）が銀メダルを獲得し、日本勢ワンツーの快挙を達成した。米国で中継したNBC解説者トッド・リチャーズ氏の“失言”が話題になっていたが、一夜明け、さらに釈明に追われている。

発端となったのは、男子ビッグエア決勝の中継。米メディアによると、日本勢がワンツーフィニッシュを飾り、米国勢がメダルを逃したことに触れた後、「退屈だった」「本当につまらなかった。予選のほうがよっぽどエキサイティングだった」と発言した。マイクの切り忘れが原因だったようだ。

本人は直後、インスタグラムで釈明したものの、批判が殺到する事態に。同氏は一夜明けた8日（同9日）、さらに新たな投稿を行い、「昨夜の私のコメントが、米国人ではなく日本人のライダーが金メダルを獲ったことに対する不満だ、なんて言って私を叩いてくる人がいるのは、ちょっと信じられない」と発信。あくまで日本勢に対する不満ではないとの立場を訴えた。

その上で「2022年の五輪で、自分の立場を危うくしてまで不当に低い採点をされたアユムを擁護したことをみんな忘れたのか？」と言及。リチャーズ氏は前回の北京大会で平野歩夢が予想外に点数が低かった際、審判を批判し、「彼の一連の技は信じられないほど素晴らしかった」と絶賛している。当時のエピソードを引き合いに出し、強く否定していた。



