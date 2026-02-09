衆院選で自民党が歴史的大勝を収めたことで、高市首相（自民党総裁）は政権基盤の強化に成功し、「責任ある積極財政」など肝いり政策を推進する大きな力を得た。

自民と日本維新の会の連立政権を継続させ、内政・外交の諸課題への対応に全力を挙げる意向だ。食料品の消費税減税への対応も焦点となる。

首相は選挙戦で「政策転換の信を問う」とし、自民と維新による連立政権への信任を求めた。「国論を二分するような大胆な政策や改革に着手し、政策のギアを上げる」とも訴えた。責任ある積極財政を通じた経済成長の実現を前面に掲げることで、停滞感の打破への期待を高め、最近の選挙では国民民主党や参政党などに流れたとされる保守層や若年層からの支持を得た。無党派層もつかんだ。

歴史的大勝の最大の原動力となったのが、首相への支持の厚さだ。衆院解散後も内閣支持率は高水準を維持した。首相は「高市早苗が首相でよいのか国民に決めていただく」と宣言し、自らの信任投票であることを有権者に強く意識させ、「高市人気」を自民候補に波及させた。

首相が駆けつけた演説会場には聴衆があふれ、首相の写真が載った自民の公約パンフレットを積極的に受け取る人が増えた。多くの陣営から「前回の衆院選と全く違う」との声が上がった。首相が与党で過半数を獲得できなければ退陣すると繰り返し明言したことも効果的だった。中道改革連合の野田共同代表との「党の顔」争いに持ち込み、内閣支持層を取り込んだ。

解散から投開票まで１６日間という戦後最短の日程も奏功し、電撃的な衆院解散からの勢いを最後まで維持した。

政治生命をかけた決戦を制した首相について、自民内では「求心力が高まり、政権運営や党運営で主導権を握り、高市カラーを出しやすくなる」との見方が広がる。

首相はまず２０２６年度予算案の早期成立に全力を挙げることになる。維新との連立合意に基づき、国家安全保障戦略など安保３文書の前倒し改定や国家情報局の設置など、重視してきた政策も進める意向だ。

自民は２４年衆院選で少数与党となり、綱渡りの国会運営を余儀なくされてきた。今回の衆院選で与党は総定数の３分の２に当たる３１０議席以上を得たことで、国会審議は与党ペースで進められることになった。選挙前、野党第１党だった立憲民主党がおさえていた衆院予算委員長ポストも、自民が取り戻す見通しだ。

参院（総定数２４８。欠員１）では、与党会派は計１２０にとどまり、過半数に達していない。ただ、衆院で出席議員の３分の２以上の賛成があれば、参院で否決または６０日以内に議決しない法案を再可決できる。このため、与党は参院でも野党に対する交渉力を高める公算が大きい。

さらなる政権基盤の安定に向け、首相は連立枠組みの拡大も模索する考えだ。首相は８日夜の日本テレビの番組で「一緒にやろうと言ってくれる政党があれば、やらせていただきたい」と語った。