お笑いコンビ「NON STYLE」の石田明（45）、井上裕介（45）が8日に放送された読売テレビ「漫才Lovers」（後4・00）に出演。YouTubeチャンネルの収益割合を明かした。

「激白!コンビの掟」のトークテーマで漫才師たちのお金事情の話題となった。この話題で同コンビが「YouTube収益割合6:4」と告白した。

割合の内訳は石田が6割、井上が4割。YouTube開設当初は「ずっとね、5:5でやってた」と平等な内訳だったが、石田にある疑問が浮かんだ。

それは「週1でネタをあげてる。だから年間で50本くらい書いて、それを4年くらい続けてる。井上はそういえばこのYouTubeに何日使ってるんやろ?」とYouTubeに費やしている時間だった。

計算してみると「ネタ合わせ（2日間の）2時間ずつと当日だけ」と分かった。ネタを考える時間など多くの時間を費やしている石田は「なのにコイツ…同じギャラもらってんのか?」と納得いかなかった。

これに井上が「3日でやってるの褒めてくれません?」とドヤ顔。この態度に石田は「コイツ…マジでムカつきません?」と共演者や観覧席に同調を求めた。それでも井上は「10本3日ですよ」と大量のネタを覚えていると反論して笑いを誘った。

石田は井上との時間の格差に「僕も耐えられへんくなって“7:3にしろ”って言ったら、ホンマにYouTubeのコメントで“7:3の方がいい”ってコメントがバーッて来て」と視聴者からも多くの賛同の声が届いた。

この声により「井上が折れたみたいで、コソッとマネジャーに“6:4でもいいって石田に伝えて〜”って」と、現在の6:4の割合になったことを明かした。石田の言い分だった「7:3」から「6:4」となったことに、お笑いコンビ「ガクテンソク」の奥田修二が「なんですか、その意地の1割」と思わずツッコミを入れた。

この指摘に井上は「この1割が累計どんだけ出ると思ってる!?当たり前やないか!賞金はええがな。一発勝負やから。何十年って考えたらこの1割がデカい」と訴えてスタジオを爆笑させた。