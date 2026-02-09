プレミアリーグ 25/26の第25節 リバプールとマンチェスター・シティーの試合が、2月9日01:30にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

61分、マンチェスター・シティーは同時に2人を交代。アブドゥコディル・フサノフ（DF）、オマル・マルムーシュ（FW）に代わりルベンディアス（DF）、ラヤン・シェルキ（MF）がピッチに入る。

74分、ついに均衡が崩れる。リバプールのドミニク・ソボスライ（MF）がゴールが生まれリバプールが先制する。

しかし、84分マンチェスター・シティーが同点に追いつく。アーリング・ハーランド（FW）のアシストからベルナルド・シルバ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

85分、リバプールが選手交代を行う。コーディ・ガクポ（FW）からカーティス・ジョーンズ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+3分マンチェスター・シティーが逆転。アーリング・ハーランド（FW）がPKを決めて1-2と逆転する。

90+5分、リバプールが選手交代を行う。ミロシュ・ケルケズ（DF）からフェデリコ・キエーザ（MF）に交代した。

90+6分、マンチェスター・シティーが選手交代を行う。アントワヌ・セメンヨ（FW）からナタン・アケ（DF）に交代した。

90+13分にリバプールのドミニク・ソボスライ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

そのまま試合終了。マンチェスター・シティーが1-2で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は出場しなかった。

2026-02-09 03:40:10 更新