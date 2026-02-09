【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・栃木県（1区〜5区）当選一覧
【衆院選2026】小選挙区・栃木県（1区〜5区）当選一覧
栃木1区
（立候補者6人）：宇都宮市１区域、上三川町
-----
大森 紀明：参政党
青木 弘：共産党
当）船田 元：自民党
小池 篤史：中道
比）柏倉 祐司：維新
石川 文三郎：無所属
栃木2区
（立候補者3人）：宇都宮市2区域、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町
-----
福田 昭夫：中道
当）五十嵐 清：自民党
藤田 久美：参政党
栃木3区
（立候補者3人）：大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町
-----
当）渡辺 真太朗：無所属
比）簗 和生：自民党
伊賀 央：中道
栃木4区
（立候補者4人）：小山市、真岡市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町
-----
当）石坂 太：自民党
藤岡 隆雄：中道
野口 智子：参政党
大貫 学：無所属
栃木5区
（立候補者4人）：足利市、栃木市、佐野市
-----
当）茂木 敏充：自民党
寺田 和史：国民
岡村 恵子：共産党
宮本 陽介：参政党
※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順