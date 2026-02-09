【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・栃木県（1区〜5区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・栃木県（1区〜5区）当選一覧

栃木1区

（立候補者6人）：宇都宮市１区域、上三川町

-----

大森 紀明：参政党

青木 弘：共産党

当）船田 元：自民党

小池 篤史：中道

比）柏倉 祐司：維新

石川 文三郎：無所属

栃木2区

（立候補者3人）：宇都宮市2区域、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町

-----

福田 昭夫：中道

当）五十嵐 清：自民党

藤田 久美：参政党

栃木3区

（立候補者3人）：大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町

-----

当）渡辺 真太朗：無所属

比）簗 和生：自民党

伊賀 央：中道

栃木4区

（立候補者4人）：小山市、真岡市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町

-----

当）石坂 太：自民党

藤岡 隆雄：中道

野口 智子：参政党

大貫 学：無所属

栃木5区

（立候補者4人）：足利市、栃木市、佐野市

-----

当）茂木 敏充：自民党

寺田 和史：国民

岡村 恵子：共産党

宮本 陽介：参政党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順