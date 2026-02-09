【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・栃木県（1区〜5区）当選一覧

栃木1区

（立候補者6人）：宇都宮市１区域、上三川町
-----
　　大森　紀明：参政党
　　青木　弘：共産党
当）船田　元：自民党
　　小池　篤史：中道
比）柏倉　祐司：維新
　　石川　文三郎：無所属

栃木2区

（立候補者3人）：宇都宮市2区域、鹿沼市、日光市、さくら市、塩谷町、高根沢町
-----
　　福田　昭夫：中道
当）五十嵐　清：自民党
　　藤田　久美：参政党

栃木3区

（立候補者3人）：大田原市、矢板市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町
-----
当）渡辺　真太朗：無所属
比）簗　和生：自民党
　　伊賀　央：中道

栃木4区

（立候補者4人）：小山市、真岡市、下野市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町
-----
当）石坂　太：自民党
　　藤岡　隆雄：中道
　　野口　智子：参政党
　　大貫　学：無所属

栃木5区

（立候補者4人）：足利市、栃木市、佐野市
-----
当）茂木　敏充：自民党
　　寺田　和史：国民
　　岡村　恵子：共産党
　　宮本　陽介：参政党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順