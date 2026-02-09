丸山礼　初のミュージカル出演で「劇ハマり」…ドラマ、映画に続く新境地開拓で「精神力を鍛える感じがゾクゾクする」

タレントの丸山礼が８日、都内でミュージカル「レイディ・ベス」（９日開幕３月２７日まで東京・日生劇場、４月４日〜１３日＝福岡・博多座、５月３日〜１０日＝愛知・御園座）の初日前日囲み取材に登場した。

２０１４年に帝国劇場で初演を迎え、イギリス国王・エリザベス１世の若き日を描いた物語。丸山は「日生劇場なんて、自分がミュージカルを見たりする舞台。『ここに立てるなんて！』って（気持ちが）高揚している。お客様に楽しんでいただけるように、自分も楽しむ気持ちで挑みたい」と声を弾ませた。

今作がミュージカル初出演。舞台にハマりそうかと聞かれると、「劇ハマりですね〜」と勢いよく回答。今までに映像作品への出演経験もあるが「ドラマや映画よりも長い時間、皆さんとご一緒して、同じシーンを何回も繰り返す。精神力を鍛えられる感じがゾクゾクします」と役者魂に火がついた様子。「自分の活動はバラエティとかモノマネだったんですけど、一歩踏み出すとこんなに素晴らしい同世代の方がいるんだと思う。出会えてよかったですし、自分も負けないで頑張ろうって気持ちになる」と周囲から刺激を受けている様子だった。