乃木坂４６の奥田いろは、女優の小南満佑子が８日、都内で主演ミュージカル「レイディ・ベス」（９日開幕、３月２７日まで東京・日生劇場、４月４日〜１３日＝福岡・博多座、５月３日〜１０日＝愛知・御園座）の初日前日囲み取材に登場した。

２０１４年に帝国劇場で初演を迎え、イギリス国王・エリザベス１世の若き日を描いた物語。奥田と小南は後のエリザベス１世になる女性「レイディ・ベス」をダブルキャストとして演じる。

公演前日を迎えた心境を聞かれた奥田は「衣装、セット、照明、全てが豪華で楽しい。稽古期間頑張ってきたので全てを出し切る」と力強く語ると、小南は「お客様を迎える準備が整い始めている。皆様にお届けできるのが楽しみですし、完成度にさらに磨きをかけていきたい」と意気込んだ。

ダブルキャストの２人はともにミュージカル初主演。奥田は「同じ台本を頂いているのに、違うベスができあがっていて『そういう解釈もあるんだ』って勉強になったり、すごい刺激でした」と語ると、小南は「二人三脚でお稽古を努めてきたので、信頼感は大きい。本番が始まるとなかなか会えなくなるのがさみしいんですけど、お互いを思って、最後まで走り抜けたい」と目を見合わせた。