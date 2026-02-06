乃木坂46奥田いろは（20）が8日、東京・日生劇場で、ミュージカル「レイディ・ベス」初日前取材会に出席した。

同作は約45年の長きにわたり、英国に繁栄をもたらした女王・エリザベス1世の半生を大胆な解釈で描く歴史大作ミュージカルで、8年ぶりの再演となる。

同作ではレイディ・ベス役を小南満佑子（29）とダブルキャストで演じる。ともにミュージカル初主演。奥田は「今までに感じたことのない責任感を感じた」とし、「ベスを中心に物語が進むので、しっかりしないとと思った」。一方、小南は「二人三脚でやってきたので、本番が始まると会えないのがさみしい」とし、「最後まで2人でベスを演じ切りたいです」。

ダブルキャストについて奥田は「同じ台本なのに全然違うベスになっていて、そういう解釈もあるんだって勉強になったし、刺激にもなりました」とした。

日生劇場での舞台稽古を奥田は「衣装、セット、照明、オーケストラなどの全てが豪華」と感想を述べ、「稽古は一生懸命やってきたので、自分を信じてベスとして生きる！」と意気込んだ。最後は「全力でベスとして生きて参りますので、ぜひ見届けてください！」と呼びかけた。

同作は、同所で今日9日開幕し、3月27日まで上演。その後、4月4〜13日まで福岡・博多座、5月3〜10日まで愛知・御園座で上演する。