【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・群馬県（1区〜5区）当選一覧

群馬1区

（立候補者3人）：前橋市、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町
-----
当）中曽根　康隆：自民党
　　店橋　世津子：共産党
　　河村　正剛：中道

群馬2区

（立候補者6人）：桐生市、伊勢崎市、みどり市、玉村町
-----
　　原　和隆：国民
当）井野　俊郎：自民党
　　石関　貴史：無所属
　　高橋　保：共産党
　　伊藤　純子：保守党
　　熊井戸　園子：参政党

群馬3区

（立候補者2人）：太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
-----
　　長谷川　嘉一：中道
当）笹川　博義：自民党

群馬4区

（立候補者4人）：高崎市4区域、藤岡市、上野村、神流町
-----
　　伊藤　達也：共産党
比）青木　ひとみ：参政党
当）福田　達夫：自民党
　　山田　博規：中道

群馬5区

（立候補者2人）：高崎市5区域、渋川市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町
-----
当）小渕　優子：自民党
　　木暮　智貴：参政党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順