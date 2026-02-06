【衆議院総選挙2026・開票結果】小選挙区・群馬県（1区〜5区）当選一覧

【衆院選2026】小選挙区・群馬県（1区〜5区）当選一覧

群馬1区

（立候補者3人）：前橋市、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町

-----

当）中曽根 康隆：自民党

店橋 世津子：共産党

河村 正剛：中道

群馬2区

（立候補者6人）：桐生市、伊勢崎市、みどり市、玉村町

-----

原 和隆：国民

当）井野 俊郎：自民党

石関 貴史：無所属

高橋 保：共産党

伊藤 純子：保守党

熊井戸 園子：参政党

群馬3区

（立候補者2人）：太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町

-----

長谷川 嘉一：中道

当）笹川 博義：自民党

群馬4区

（立候補者4人）：高崎市4区域、藤岡市、上野村、神流町

-----

伊藤 達也：共産党

比）青木 ひとみ：参政党

当）福田 達夫：自民党

山田 博規：中道

群馬5区

（立候補者2人）：高崎市5区域、渋川市、富岡市、安中市、榛東村、吉岡町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町

-----

当）小渕 優子：自民党

木暮 智貴：参政党

※記載されている氏名の順番は立候補の届け出順