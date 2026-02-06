高市首相は衆院選後、首脳外交を本格化させる。

３月１９日には米国のトランプ大統領とホワイトハウスで会談し、強固な日米同盟を内外に示すことを目指す。日中関係が悪化する中、１１月の中国でのアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせ、習近平（シージンピン）国家主席との会談が実現するかも注目される。

首相は９日未明、自身のＸ（旧ツイッター）で、就任後初となる３月の訪米に関し、「日米同盟のさらなる強化に向け、共に取り組みを進めることを心待ちにしている」と投稿した。会談では、西半球重視の「ドンロー主義」を打ち出すトランプ氏との間で「自由で開かれたインド太平洋」の重要性を再確認したい考えだ。４月のトランプ氏の訪中を前に、対中国を念頭に置いた経済安全保障協力なども議論する見通しだ。

中国とは、台湾有事を巡る首相の国会答弁を機に緊張関係が続く。「中国側の反発は当面収まらない」（外務省幹部）と見る向きが多いが、首相周辺は「衆院選の勝利で政権基盤が強まり、腰を据えて向き合える」と語る。防衛力強化や同志国との連携を通じて抑止力を高めつつ、粘り強く対話を呼びかける方針だ。