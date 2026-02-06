【なだれ注意報】山形県・米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表（雪崩注意報） 9日03:35時点
気象台は、午前3時35分に、なだれ注意報を米沢市、南陽市、高畠町、川西町に発表しました。
庄内では、風雪や高波に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。山形県では、落雷に注意してください。置賜では、低温に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■米沢市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■南陽市
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■高畠町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■川西町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意