リーグ・アン 25/26の第21節 アンジェとトゥールーズの試合が、2月9日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。

アンジェはゴドゥイン・コヤリポウ（MF）、アミン・スバイ（MF）、ヤシン・ベルクダム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはサンティアゴ・イダルゴ（FW）、ヤン・グボホ（MF）、エメルソン（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

63分、トゥールーズが選手交代を行う。エメルソン（FW）からフリアン・ビニョーロ（FW）に交代した。

66分、アンジェが選手交代を行う。アミン・スバイ（MF）からランロワ・マシヌ（FW）に交代した。

74分、トゥールーズは同時に2人を交代。サンティアゴ・イダルゴ（FW）、アーロン・ドヌム（FW）に代わりジェイセン・ラッセルロウ（FW）、ダヤン・メタリー（DF）がピッチに入る。

78分、アンジェが選手交代を行う。ゴドゥイン・コヤリポウ（MF）からプロスペル・ペテ（FW）に交代した。

81分、トゥールーズは同時に2人を交代。ラフィク・メサリ（MF）、パペ・ディオプ（MF）に代わりマーク・マッケンジー（DF）、マリオ・ザウアー（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分、ついに均衡が崩れる。アンジェのブランコ・バンデンボーメン（MF）のアシストからリリアン・ラオリゾア（DF）がゴールが生まれアンジェが先制する。

その後もアンジェの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アンジェが1-0で勝利した。

なお、アンジェは54分にジャック・エコミ（MF）、80分にカルレンス・アルカス（DF）、90+1分にリリアン・ラオリゾア（DF）に、またトゥールーズは57分にパペ・ディオプ（MF）、87分にマーク・マッケンジー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-09 03:10:50 更新